Resultados de la Lotería del Tolima hoy, martes 30 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este martes 30 de junio de 2026 una nueva edición de su sorteo semanal, luego del cambio en la programación habitual debido al día festivo del lunes. Como ocurre en cada jornada, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si el número y la serie de sus billetes coinciden con la combinación favorecida.

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Una vez concluye la extracción oficial, la entidad divulga la información mediante sus canales autorizados para facilitar la consulta de los resultados. Las autoridades recomiendan verificar los números únicamente a través de medios oficiales y conservar el billete en buen estado hasta confirmar cualquier posible premio.

Resultados de la Lotería del Tolima del 30 de junio de 2026

Finalizado el sorteo correspondiente a esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 5678

Serie: 273

Las personas que adquirieron un billete deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie impresos en el documento antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima mantiene un plan de premios que contempla diferentes categorías de incentivos económicos, encabezadas por un premio mayor y complementadas con varios premios secos y aproximaciones.



Entre los principales premios se encuentran:



Premio Mayor de 3.500 millones de pesos.

Premio "Casa para siempre".

Premio "Cero kilómetros".

Premios "Dulima Dorada".

Premios "Top de la Suerte".

Premios secos y aproximaciones establecidos en el plan oficial.

Esta estructura permite que durante cada edición puedan entregarse premios en distintas categorías.

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¿Cómo se juega la Lotería del Tolima?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente ambos datos anunciados durante el sorteo oficial.

Los participantes tienen la posibilidad de comprar el billete completo o adquirir fracciones, de acuerdo con la modalidad que prefieran.

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El valor comercial establecido es:



Billete completo: 12.000 pesos.

Fracción: 4.000 pesos.

Los billetes se distribuyen mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados en diferentes regiones del país.

Horario del sorteo

Habitualmente, la Lotería del Tolima realiza sus sorteos los lunes en horario nocturno. Sin embargo, en esta oportunidad la programación se traslada al martes 30 de junio de 2026 debido al festivo nacional.

La transmisión oficial se efectúa en los canales y plataformas autorizadas por la entidad, donde también se publican posteriormente los resultados certificados.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten favorecidos deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que constituye el soporte indispensable para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para efectuar el proceso de cobro se requiere:



Billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales cuando el premio corresponda a montos de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse directamente ante la entidad operadora, cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias contempladas por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.

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Las autoridades también aconsejan revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite y evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles fraudes.

Los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira y los recursos correspondientes son destinados al sistema de salud, conforme a las disposiciones vigentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co