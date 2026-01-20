Resultados de Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

Este martes 20 de enero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que destina sus recursos a programas de ayuda humanitaria en todo el territorio nacional. Los apostadores están atentos al sorteo de esta noche, que entrega un atractivo premio mayor de 10.000 millones de pesos y múltiples recompensas adicionales.



La transmisión del sorteo se lleva a cabo en vivo a partir de las 10:55 p.m., a través del Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja, incluida su página de Facebook. Como es habitual, el sorteo se realiza bajo la supervisión de Coljuegos, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.



Lotería de la Cruz Roja: sorteo EN VIVO de hoy martes 20 de enero de 2026

Una vez finalice el sorteo, los resultados oficiales serán publicados por la entidad y actualizados en sus canales autorizados.



Números ganadores:

Serie:

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios, conocidos como premios secos, distribuidos de la siguiente manera:



Un premio seco de 200 millones de pesos

Cuatro premios secos de 100 millones de pesos

Diez premios secos de 30 millones de pesos

Quince premios secos de 20 millones de pesos

Veinte premios secos de 10 millones de pesos

A estos se suman los premios por aproximación al número ganador, que reconocen distintas combinaciones de cifras y permiten obtener ganancias adicionales incluso sin acertar el número completo.



Aproximaciones

Premio por el número ganador con diferente serie: $4.066.265

Tres primeras cifras correctas: $60.000

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000

Tres últimas cifras correctas: $60.000

Dos primeras cifras correctas: $30.000

Dos últimas cifras correctas: $30.000

Última cifra correcta: $15.000

Para un total de plan de premios de $7.000.000.000 de pesos.



¿Cómo participar en la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja está disponible en todo el país a través de su red de distribuidores autorizados. Los jugadores pueden adquirir el billete de manera presencial o consultar los puntos de venta oficiales en el portal web de la entidad.

El valor del billete completo es de 15.000 pesos, dividido en tres fracciones. Cada fracción tiene un costo de 5.000 pesos, lo que permite a los jugadores participar con una inversión menor.

Los fondos recaudados por este juego de azar se destinan a financiar programas sociales, de salud y atención humanitaria liderados por la Cruz Roja Colombiana, una entidad sin ánimo de lucro con presencia nacional.



¿Qué hacer si resulta ganador?

En caso de ganar algún premio, es fundamental verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja. El billete debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.



Para reclamar el premio mayor, el trámite se realiza de manera presencial en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, presentando la cédula de ciudadanía original. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto en la fuente.



