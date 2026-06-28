Resultados de Sinuano Día hoy 28 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este domingo 28 de junio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, uno de los juegos de suerte y azar que se desarrolla diariamente en Colombia. Como sucede en cada jornada, una vez termina la extracción oficial, el operador divulga la combinación ganadora para que los participantes puedan verificar si las cifras registradas en sus comprobantes coinciden con los resultados del día.



Las autoridades recuerdan la importancia de consultar los resultados de Sinuano Día únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta confirmar si existe algún premio. Este documento será indispensable para realizar cualquier proceso de reclamación.

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Resultados de Sinuano Día del 28 de junio de 2026

Concluido el chance en Colombia correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales:



Número ganador : 9310

: 9310 Quinta balota: 1

Antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable comparar cuidadosamente las cifras impresas en el comprobante con la información oficial publicada por el operador para evitar errores durante la validación del premio.

¿Cómo funciona Sinuano Día?

El Sinuano Día es una modalidad de chance en la que los participantes seleccionan una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999. Durante cada sorteo también se extrae una quinta balota, utilizada en algunas modalidades de juego contempladas por el operador.



Las apuestas en Colombia pueden realizarse en los puntos autorizados ubicados en diferentes regiones del país, donde cada persona elige el número de su preferencia y el valor que desea jugar conforme a las condiciones establecidas.



Este sorteo se lleva a cabo todos los días del año, incluidos domingos y festivos, permitiendo la consulta diaria de resultados.

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Modalidades de premio disponibles

El plan de premios de Sinuano Día contempla diferentes alternativas de juego para quienes participan en esta modalidad de juego de azar.

Entre las principales opciones de cómo ganar el chance se encuentran:

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Cuatro cifras directo o pleno .

. Tres cifras directo .

. Dos cifras .

. Una cifra .

. Quinta balota.

El valor del premio dependerá de la modalidad seleccionada y del monto registrado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de Sinuano Día se desarrolla diariamente a las 2:30 p. m., incluidos domingos y días festivos.

Una vez concluye la extracción, el operador certifica los números ganadores y posteriormente los publica mediante sus plataformas y canales oficiales para consulta de todos los participantes.

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en medios autorizados para evitar la difusión de datos incorrectos.

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¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Día?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para validar el derecho al cobro.

Generalmente, para cobrar un premio de chance se requiere:

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Tiquete original sin tachones, enmendaduras o alteraciones.

sin tachones, enmendaduras o alteraciones. Documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante las oficinas habilitadas por el operador, de acuerdo con la normativa de juegos de azar vigente.

Asimismo, cuando el premio supera los límites establecidos por la legislación colombiana, se aplican las retenciones tributarias correspondientes, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.

Finalmente, las autoridades aconsejan no compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería para evitar posibles fraudes. También recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados; una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co