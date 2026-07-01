Resultados de Sinuano Noche hoy 1 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Sinuano Noche se juega este miércoles 1 de julio de 2026. En esta nueva jornada, el público permanece muy atento a la publicación de los resultados oficiales para comprobar si los números seleccionados coinciden con la combinación ganadora. Como pasa cada noche, el operador comparte los números ganadores apenas termina la extracción, lo que permite revisar los tiquetes de forma segura en sus plataformas autorizadas.

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Las autoridades recomiendan consultar los resultados solo en los medios oficiales y guardar el comprobante de la apuesta en perfecto estado. Este papel es obligatorio si necesita cobrar algún premio.

Resultados de Sinuano Noche del 1 de julio de 2026

Al terminar el sorteo de este miércoles, estos son los números de la suerte:



Número ganador: 6679

Quinta balota: 4

Si usted participó en esta edición, revise con cuidado la información de su tiquete y compárela con los datos oficiales para confirmar si acertó según la forma en la que jugó.



¿Cómo funciona Sinuano Noche?

Este es un juego de suerte y azar muy fácil de entender: consiste en escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. En el sorteo también se saca una quinta balota que sirve para algunas formas especiales de juego.

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El sistema da varias opciones para participar, así que usted puede elegir la que más le guste. Las apuestas se realizan en los puntos de venta autorizados en todo el país.

Como se juega todos los días (incluyendo domingos y días festivos), el Sinuano es uno de los sorteos de chance más populares y con más oportunidades en Colombia.

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Horario del sorteo de Sinuano Noche

Este sorteo nocturno se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:30 p. m. Tan pronto finaliza la extracción, el operador valida los datos y los publica en sus redes y páginas oficiales para la consulta de todos.

Se pide evitar el uso de fuentes no oficiales para no caer en confusiones o errores con información falsa.

Modalidades de premio

Sinuano Noche tiene diferentes formas de ganar, y el dinero cambia según el tipo de jugada que usted realice. Las principales opciones son:

Cuatro cifras directo o pleno.

directo o pleno. Tres cifras directo.

directo. Dos cifras .

. Una cifra .

. Quinta balota (cuando aplique en el juego).

La cantidad de dinero que recibe el ganador depende de la modalidad elegida y del monto apostado al comprar el chance.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si usted ganó, debe proteger el tiquete original para que no sufra daños ni tachones, ya que es el único soporte válido para cobrar. Por lo general, para recibir el dinero le pedirán:

El tiquete original en perfecto estado.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios de la empresa si se trata de un premio grande.

Los premios de menor valor se pagan de inmediato en las agencias de los distribuidores autorizados, mientras que las sumas de dinero más altas se deben cobrar directamente en las oficinas del operador. Recuerde que a estos premios se les aplican las retenciones tributarias de ley.

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Por seguridad, evite tomar fotos completas de su tiquete y subirlas a internet. Además, tenga en cuenta que el plazo legal es de un año para cobrar; si pasa ese tiempo, perderá el derecho al premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co