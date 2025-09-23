Resultados del Dorado Mañana hoy, 23 de septiembre: número ganador y detalles del sorteo

Este martes 23 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Dorado Mañana, uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia por su accesibilidad, red de puntos de venta y variedad de modalidades que ofrece a los apostadores. El sorteo, correspondiente a la jornada habitual de las 11:00 a. m., reveló el número ganador del día que ya está disponible en los canales oficiales para su verificación.



Resultados Dorado Mañana 23 de septiembre

El Dorado Mañana se ha consolidado como una de las alternativas favoritas de los jugadores, especialmente porque desde 2025 incluyó una quinta balota adicional, lo que incrementa las posibilidades de premio. Este cambio le dio un aire renovado al juego y aumentó el interés de quienes buscan nuevas formas de ganar en cada jornada.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Modalidades y premios

El atractivo de este sorteo radica en la diversidad de formas de participación. Los apostadores pueden escoger entre distintas modalidades con ganancias que varían según el valor apostado:



Cuatro cifras directo: paga hasta 4.500 veces la apuesta.

paga hasta 4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

(pata): 50 veces la apuesta. Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Gracias a esta flexibilidad, cada jugador define la estrategia que mejor se adapte a su presupuesto y nivel de riesgo.



Cobro de premios

Los ganadores con montos iguales o superiores a $100.000 pesos deben acercarse a un punto de venta autorizado, como los de Paga Todo, con el tiquete original y una copia de la cédula de ciudadanía. Los premios menores se reclaman directamente en el lugar de compra, siempre que el tiquete esté en buen estado.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., sin sorteos los domingos ni festivos. Por eso, se recomienda a los jugadores organizar sus apuestas con antelación para no perder ninguna jornada.

Con este nuevo sorteo de septiembre, el Dorado Mañana reafirma su lugar como una de las opciones de chance más tradicionales en el país, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que cada día sueñan con convertirse en los próximos ganadores.

