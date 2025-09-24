Resultados del Dorado Mañana hoy, 24 de septiembre: el número ganador y los detalles del sorteo

Este miercoles 24 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Dorado Mañana, uno de los juegos de chance más populares en Colombia gracias a su amplia red de distribución, facilidad de acceso y múltiples modalidades para apostar. La jornada habitual, realizada a las 11:00 a. m., reveló el número ganador del día, el cual ya puede ser consultado en los canales oficiales.



Resultado del sorteo Dorado Mañana – 24 de septiembre de 2025

Desde su renovación en 2025, el sorteo Dorado Mañana se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas por los jugadores con la inclusión de una quinta balota, lo que ha incrementado las posibilidades de ganar y ha captado el interés de más jugadores en todo el país.



Número ganador: 1803

Dos últimas cifras: 03

Tres últimas cifras: 803

Quinta balota: 7

Modalidades y premios disponibles

Una de las principales razones del éxito de Dorado Mañana es la variedad de formas en que se puede participar. Los premios cambian según el tipo de jugada y el monto apostado:



Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta

Tres últimas cifras directo: 400 veces

Tres últimas cifras combinado: 83 veces

Dos últimas cifras (pata): 50 veces

Última cifra (uña): 5 veces

Esta flexibilidad permite a cada apostador ajustar su estrategia según su presupuesto y preferencia de riesgo.



¿Cómo cobrar los premios?

Los premios de $100.000 o más deben reclamarse en un punto de venta autorizado, como los de Paga Todo, presentando el tiquete original junto con una copia de la cédula de ciudadanía. Para premios menores, el cobro puede hacerse directamente en el mismo lugar donde se realizó la apuesta, siempre y cuando el tiquete esté en buen estado.



Frecuencia del sorteo

El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. No se lleva a cabo los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores programar sus apuestas con tiempo.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL