Resultados del Super Astro Sol este jueves 13 de agosto de 2026: números ganadores

En plena mitad de semana, la ilusión de los apostadores en Colombia se renueva en cada jornada. Este jueves 13 de agosto de 2026, miles de ciudadanos vuelven a depositar su confianza en las balotas y el firmamento con el sorteo de Super Astro Sol. Este tradicional juego de azar se mantiene como uno de los favoritos a nivel nacional gracias a su capacidad de fusionar la numerología tradicional con la mística y la influencia de los signos del zodiaco.

Resultado Super Astro Sol: jueves 13 de agosto de 2026

El sorteo de Super Astro Sol de este jueves se realizará a las 4:00 p. m., por lo que los resultados oficiales todavía están pendientes.

Una vez concluya la extracción, en este apartado se podrá consultar la combinación ganadora:



Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo zodiacal: Pendiente

Los apostadores deberán comparar las cuatro cifras y el signo zodiacal de su tiquete con el resultado oficial para comprobar si obtuvieron algún premio. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.



Horario y transmisión

Es fundamental que los apostadores recuerden que el sorteo de Super Astro Sol se juega a las 4:00 p. m. (hora colombiana). La jornada puede seguirse a través de los canales habilitados para la transmisión y, posteriormente, los resultados son publicados en las plataformas digitales autorizadas.

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¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La mecánica de participación es una de las más dinámicas y accesibles del mercado de juegos de azar en Colombia. Para jugar, el usuario debe elegir un número de cuatro cifras (que comprende desde el 0000 hasta el 9999) y asociarlo obligatoriamente a uno de los 12 signos del zodiaco.

Valores de la apuesta: El sistema permite apostar desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario.

El sistema permite apostar desde un monto mínimo de hasta un tope máximo de por formulario. Modalidades: El tarjetón se puede diligenciar de forma manual con los números de su preferencia o se puede solicitar la modalidad automática directamente en la terminal de venta.

Plan de premios

A diferencia de las loterías convencionales, el Super Astro Sol opera bajo el sistema de contrapartida, lo que significa que el premio se determina según el dinero invertido y el nivel de acierto:

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4 cifras + signo exacto: Gana 42.000 veces el valor apostado.

Gana el valor apostado. 3 cifras + signo exacto: Gana 1.000 veces el valor apostado.

Gana el valor apostado. 2 cifras + signo exacto: Gana 100 veces el valor apostado.

Historia y funcionamiento del juego

Administrado por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por Coljuegos, el Super Astro Sol combina una cifra de cuatro dígitos con uno de los signos del zodiaco. Además del entretenimiento, los juegos de suerte y azar legales generan recursos destinados a la financiación del sistema de salud pública en Colombia.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña en esta jornada de jueves, el procedimiento para reclamar su premio depende de la cuantía obtenida:

Premios menores: Puede acercarse a los puntos físicos de las redes autorizadas portando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad.

Puede acercarse a los puntos físicos de las redes autorizadas portando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad. Premios mayores: Para sumas elevadas, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas autorizadas y presentar la documentación exigida por el operador.

Para sumas elevadas, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas autorizadas y presentar la documentación exigida por el operador. Retención legal: Los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes, incluida la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales cuando aplique.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.