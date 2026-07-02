Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy jueves 2 de julio de 2026: números ganadores

El mes de julio avanza y con él se renuevan las expectativas de los miles de apostadores que diariamente depositan su confianza en los juegos de azar en el centro del país. El Dorado Mañana, consolidado como uno de los sorteos matutinos predilectos por los colombianos, ha ejecutado su juego correspondiente a este jueves 2 de julio de 2026. Más allá de la emoción que genera conocer las cifras del día, este juego se destaca por su rigurosa legalidad y su constante aporte al sistema de salud pública del país.



Resultado Dorado Mañana: Jueves 2 de julio

A continuación, se dispone el espacio informativo para actualizar las cifras oficiales una vez concluidos los procesos de escrutinio, certificación y validación técnica por parte de las autoridades:



Número Ganador:

Quinta balota:

(Nota: El apartado anterior será actualizado de manera inmediata una vez que la mesa directiva y los delegados emitan el acta oficial del sorteo de hoy).



Historia y funcionamiento

La historia del Dorado Mañana está ligada a la modernización y formalización del "chance" en Colombia, especialmente en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Nació ante la necesidad de ofrecer una alternativa de juego legal en las primeras horas del día, rompiendo con la tradicional espera nocturna de las loterías convencionales.

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Operado principalmente a través de redes autorizadas como Paga Todo, su funcionamiento es totalmente transparente. Cada sorteo se realiza mediante un sistema de urnas con extracción neumática de balotas (numeradas del 0 al 9). El proceso se realiza bajo la estricta supervisión de delegados de las secretarías de gobierno y entes de control para garantizar que cada combinación sea puramente fruto del azar.

Al tratarse de la modalidad de chance, el Dorado Mañana no funciona mediante un billete preimpreso de valor fijo. Esto le otorga una gran flexibilidad al apostador:



Personalización: El jugador es libre de escoger su propio número de cuatro cifras.

El jugador es libre de escoger su propio número de cuatro cifras. Presupuesto: Se puede apostar desde montos muy bajos, generalmente a partir de $500 o $1.000 pesos colombianos (valor neto antes del Impuesto al Valor Agregado, IVA).

Se puede apostar desde montos muy bajos, generalmente a partir de (valor neto antes del Impuesto al Valor Agregado, IVA). Modalidad de juego: Se puede registrar la apuesta de forma Directa (acertar en el orden exacto) o Combinada (acertar las mismas cifras en cualquier orden). Además, los formatos recientes que incluyen una quinta balota opcional han dinamizado la manera de armar las jugadas.

Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

El esquema prestablecido del chance en Colombia asigna las ganancias de manera proporcional al valor invertido en el formulario:



Cuatro cifras directo: Paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: Paga 208 veces lo invertido. Tres últimas cifras directo: Otorga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinado: Retribuye 83 veces lo jugado. Dos últimas cifras (Pata): Paga 50 veces el valor de la apuesta. Última cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador y cómo reclamar el premio?

Si la fortuna lo acompaña y sus números coinciden con el dictamen de las balotas de hoy, preste atención a los pasos legales para efectuar el cobro de sus ganancias:



Protección del tiquete: El formulario emitido por la terminal de juego es un título valor al portador. Debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras, humedad ni roturas que afecten el código de seguridad.

El formulario emitido por la terminal de juego es un título valor al portador. Debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras, humedad ni roturas que afecten el código de seguridad. Documentación requerida: El ganador debe presentarse personalmente en un punto de red autorizado portando su cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia legible.

El ganador debe presentarse personalmente en un punto de red autorizado portando su junto con una fotocopia legible. Retención de impuestos: De acuerdo con el estatuto tributario vigente para 2026, los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

De acuerdo con el estatuto tributario vigente para 2026, los premios que superen las están sujetos a una retención en la fuente del por concepto de ganancias ocasionales. Caducidad: La ley colombiana estipula que los ganadores tienen un plazo máximo de un año calendario, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el dinero antes de que prescriba el derecho y los fondos sean transferidos a la salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.