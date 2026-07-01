Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy miércoles 1 de julio de 2026: números ganadores

El inicio de julio renueva la expectativa de miles de apostadores en el centro del país. Como cada mañana, el sorteo del Dorado Mañana cumple su cita con la suerte este miércoles 1 de julio de 2026. Este tradicional juego de chance continúa siendo uno de los favoritos en Bogotá y Cundinamarca, no solo por la posibilidad de obtener importantes premios, sino también porque contribuye con recursos para el financiamiento del sistema de salud.

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Resultado Dorado Mañana: miércoles 1 de julio de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de hoy:

Número ganador: 8254

Quinta balota: 6

Una vez concluido el sorteo, los jugadores pueden verificar sus resultados a través de los canales oficiales del operador y comprobar si su apuesta coincide con la combinación ganadora.



Historia y funcionamiento del Dorado Mañana

El Dorado Mañana nació como una alternativa de juego diario para los apostadores de Bogotá y Cundinamarca, ampliando la oferta de chances en las primeras horas del día.



El sorteo se realiza mediante un sistema de baloteras automatizadas, del cual se extraen cuatro cifras y una quinta balota adicional. Todo el proceso cuenta con la supervisión de delegados y autoridades competentes, quienes garantizan la transparencia del sorteo.

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¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de las loterías tradicionales, el Dorado Mañana permite que cada jugador configure libremente su apuesta.

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Selección libre: elija un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Valor de la apuesta: desde $500 o $1.000, según el punto de venta y la modalidad elegida.

Modalidades: directa, combinada, tres cifras, dos cifras, una cifra y apuestas con quinta balota, cuando estén disponibles.

Plan de premios

El esquema de pagos contempla diferentes modalidades de juego:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

¿Cómo reclamar el premio?

Si su número resulta ganador, conserve el comprobante original en buen estado y preséntelo en un punto autorizado junto con su documento de identidad.

Para premios superiores a las 48 UVT, se aplicará la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales, de acuerdo con la legislación colombiana.

Recuerde que el plazo para reclamar cualquier premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro prescribe y los recursos son destinados al sistema de salud.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.