Resultados Lotería de Boyacá y números ganadores del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

Un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá abre la oportunidad para que miles de apostadores en el país cambien su vida con una bolsa multimillonaria de premios. A continuación, la información con los números ganadores y el desglose de los secos principales correspondientes a esta jornada.



¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá?

El sorteo oficial entrega una de las bolsas más grandes del territorio colombiano, donde el interés principal se concentra en las cuatro cifras del billete y su respectivo número de serie.



Resultado del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

Números ganadores: 1504

Serie: 044

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Los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan habitualmente en el horario nocturno de los sábados, con un despliegue técnico que garantiza la transparencia del juego mediante la presencia de delegados de las autoridades competentes.



Día de realización : Todos los sábados

: Todos los sábados Hora del juego : 10:30 p.m. (hora de Colombia)

: 10:30 p.m. (hora de Colombia) Canal de televisión: Transmisión oficial por Canal Trece y plataformas digitales de la lotería

Es indispensable que los apostadores conserven el billete impreso o digital en óptimas condiciones, ya que es el único documento legal válido para la reclamación de cualquier suma monetaria.



¿Cómo cobrar los premios de la Lotería de Boyacá?

El trámite para la entrega de los recursos ganados varía según la cantidad obtenida por el comprador. Para asegurar una transacción transparente y rápida, se deben seguir directrices específicas dispuestas por la administración. Cuando el valor obtenido no supera los topes de mayor cuantía, la gestión es simplificada:



El cobro se realiza directamente en los puntos de venta autorizados o distribuidores oficiales.

Es obligatorio presentar la fracción o billete original en buen estado.

El ganador debe exhibir su cédula de ciudadanía original para la verificación de identidad.

Tránsito para premios mayores y secos principales

En el caso de obtener el Premio Mayor o valores elevados, la legislación colombiana exige requisitos adicionales para certificar el pago:



Presentarse en las instalaciones de la entidad o en las distribuidoras autorizadas con la documentación completa.

Entregar el billete original junto con una fotocopia del documento de identidad al 150 %.

Aportar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado.

Adjuntar una certificación bancaria vigente donde se realizará la transferencia del dinero.

Cumplimentar los formularios de control de activos y registro de cobro de premios.

Retenciones de ley y descuentos a las ganancias ocasionales

Es indispensable que los ciudadanos tengan en cuenta la normativa tributaria colombiana aplicable a los juegos de suerte y azar. Toda ganancia monetaria obtenida a través de loterías o chances está sometida a impuestos nacionales.



Impuesto por ganancias ocasionales : Conforme al Estatuto Tributario, a todo premio que supere la base legal establecida (48 UVT) se le descuenta un 20 % destinado al Estado.

: Conforme al Estatuto Tributario, a todo premio que supere la base legal establecida (48 UVT) se le descuenta un 20 % destinado al Estado. Descuento comercial y de salud : Dependiendo del tipo de premio y la regulación del sector, pueden aplicarse retenciones adicionales destinadas al financiamiento de la salud pública, fin social prioritario de la Lotería de Boyacá.

: Dependiendo del tipo de premio y la regulación del sector, pueden aplicarse retenciones adicionales destinadas al financiamiento de la salud pública, fin social prioritario de la Lotería de Boyacá. Valor neto: El dinero recibido por el apostador en su cuenta bancaria corresponde al total adjudicado menos los porcentajes estipulados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Importancia de jugar de manera legal con Coljuegos

Adquirir billetes de lotería a través de distribuidores autorizados o plataformas en línea verificadas garantiza que el dinero ingresado contribuya activamente a la financiación de la salud de los colombianos.



Respaldo gubernamental : Los juegos avalados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) brindan la certeza de que los premios serán pagados efectivamente.

: Los juegos avalados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) brindan la certeza de que los premios serán pagados efectivamente. Fraudes y juego ilegal : Comprar boletos no autorizados o rifas clandestinas expone a los ciudadanos a estafas y pérdida de su inversión sin opción de reclamo legal.

: Comprar boletos no autorizados o rifas clandestinas expone a los ciudadanos a estafas y pérdida de su inversión sin opción de reclamo legal. Consulta oficial: Antes de realizar cualquier transacción o verificar el número ganador, revise siempre los canales y portales institucionales de la Lotería de Boyacá o Coljuegos.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.