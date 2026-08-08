Resultados Lotería de Santander último sorteo hoy, 8 de agosto de 2026: números ganadores

La Lotería de Santander, una institución con más de 98 años de trayectoria y pilar fundamental en la financiación del sistema de salud pública en el departamento, llevó a cabo su tradicional sorteo este sábado 8 de agosto de 2026. El evento, seguido por miles de apostadores en todo el país, puso en juego un robusto plan de premios que busca transformar la vida de los colombianos mientras cumple con su labor social.

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Números ganadores del premio mayor de la lotería de Santander

En esta edición del sorteo número , el premio mayor de 6.500 millones de pesos fue para el siguiente número:



Número ganador: 7191

Serie: 178

Para hacerse acreedor a esta millonaria cifra, el jugador debe haber acertado tanto las cuatro cifras principales como la serie adicional que identifica el billete.



Premios secos que ofrece la Lotería de Santander

Además del galardón principal, la entidad ofrece una amplia gama de premios secundarios o "secos", diseñados para aumentar las posibilidades de ganar de los participantes. El plan de premios para este sorteo incluyó:



1 seco de $700.000.000

2 secos de $500.000.000

3 secos de $300.000.000

4 secos de $200.000.000

7 secos de $100.000.000

20 secos de $50.000.000

10 secos de $20.000.000

15 secos de $10.000.000

También se otorgan recompensas por aproximaciones, tales como el número mayor invertido, combinaciones con la serie o el acierto de las primeras y últimas cifras.



Pasos para reclamar su premio de la Lotería de Santander

Si usted es uno de los afortunados ganadores, el proceso para solicitar su dinero varía según el monto obtenido:



Premios menores a $3.000.000: estos pueden hacerse efectivos directamente con su lotero de confianza o en las agencias distribuidoras autorizadas.

Premios superiores a $3.000.000: debe dirigirse a las oficinas centrales de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) con el billete original en perfecto estado y su documento de identidad.

Deducciones legales: es importante recordar que los premios están sujetos a un 17% de impuesto destinado a la salud y un 20% adicional de retención en la fuente si el valor supera las 48 UVT.

Recuerde que tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus ganancias; de lo contrario, los recursos serán transferidos al sistema de salud de Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.