Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha del sorteo del 8 de agosto

En una nueva jornada de juegos de suerte y azar en Colombia, este sábado 8 de agosto de 2026 se concentran los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto y Revancha, cuatro de los sorteos más consultados por los apostadores del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las entidades responsables mantienen la divulgación de los resultados a través de canales autorizados y plataformas oficiales, una vez se completan los procesos de verificación y control establecidos para cada modalidad de juego. En todos los casos, las autoridades reiteran la importancia de revisar la información únicamente en fuentes oficiales para evitar confusiones o fraudes.



Resultados Lotería de Boyacá último sorteo

La Lotería de Boyacá realiza este sábado su tradicional sorteo semanal con uno de los premios más altos del país. Una vez finalice la jornada oficial, estos serán los resultados correspondientes al sorteo de hoy:



Número ganador: 1504

Serie: 044

Este sorteo mantiene su esquema habitual de premios, que incluye el premio mayor y múltiples categorías adicionales, lo que permite la distribución de incentivos entre distintos niveles de acierto.



Resultados Lotería del Cauca último sorteo

La Lotería del Cauca también desarrolla su jornada habitual con un plan de premios que incluye el premio mayor y varios premios secos. Tras la realización del sorteo, aquí se actualizarán los resultados oficiales:



Número ganador: 7411

Serie: 037

El sorteo del Cauca se mantiene como uno de los más tradicionales del suroccidente del país, con transmisión y validación bajo supervisión de los entes de control.



Baloto y Revancha

El Baloto y su modalidad Revancha continúan siendo dos de los juegos más consultados por el alto nivel de sus acumulados. Para esta jornada del sábado 8 de agosto de 2026, los resultados oficiales se conocerán una vez finalicen los sorteos y se complete la validación correspondiente.



Baloto

Números ganadores: 05 - 32 - 07 - 33 - 09

Superbalota: 15

Revancha

Números ganadores: 13 - 42 - 22 - 12 - 31

Superbalota: 09

Este formato electrónico permite a los jugadores participar en dos sorteos independientes con la misma combinación, ampliando las opciones de premio en cada jornada.



Recomendaciones para los apostadores

Las autoridades insisten en que los jugadores deben conservar el tiquete o comprobante en buen estado, ya que este es el único documento válido para el cobro de premios. También recomiendan evitar compartir imágenes completas del billete en redes sociales, con el fin de reducir riesgos de fraude o suplantación.

En Colombia, los premios están sujetos a verificación, retenciones tributarias y procesos de validación dependiendo del monto ganado. Los pagos pueden realizarse en puntos autorizados o directamente con los operadores, según las condiciones de cada sorteo. Cada uno de estos juegos cuenta con mecanismos de control, auditoría y transmisión oficial que garantizan la transparencia del proceso. Los resultados son publicados una vez finaliza la verificación correspondiente, permitiendo a los apostadores consultar la información de manera segura y oportuna en los canales establecidos por cada entidad operadora.



*** Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.