Resultados Lotería de Medellín último resultado sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

La Lotería de Medellín, consolidada como una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y confiables de Colombia desde su fundación en 1945, llevó a cabo su sorteo número el pasado 8 de agosto de 2026. Este evento, que se transmite en vivo a través de canales oficiales, volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país que buscan alcanzar el millonario premio mayor, de 16 mil millones de pesos.

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Participar en este sorteo es un proceso accesible para el público. Los jugadores adquieren un billete que consta de un número de cinco cifras y una serie específica. Actualmente, el costo del billete completo es de $21.000 pesos, el cual está dividido en tres fracciones que pueden comprarse de forma individual por un valor de $7.000 pesos cada una.

Sin embargo, la bolsa de premios de esta entidad es amplia y ofrece múltiples oportunidades de ganar a través de sus denominados "premios secos". Los interesados pueden obtener sus números en puntos físicos autorizados como agencias, supermercados y kioscos, o mediante plataformas digitales como Lottired.net



Los ganadores del 8 de agosto de la lotería de Medellín

Noticias Caracol le comparte los resultados completos de la Lotería de Medellín, correspondientes al sorteo de este sábado:



Números ganadores: 4366

Serie: 280

Estos son los secos que ofrece la lotería de Medellín

Además del premio mayor, que es de 16 mil millones de pesos, existen múltiples premios secos que se distribuyen entre los billetes que coincidan parcialmente con los números sorteados. Estos premios están divididos en categorías, que incluyen:



Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

¿Cómo reclamar el premio de la lotería de Medellín?

Para quienes resulten afortunados, el proceso de reclamación depende de la cuantía. Los premios menores a $5 millones se pueden cobrar en agencias autorizadas, mientras que los superiores a dicha cifra deben tramitarse directamente en las oficinas de la Lotería con la cédula y el billete original. Es importante recordar que, según la ley, los ganadores tienen un plazo de un año para reclamar su dinero antes de que el derecho caduque. Además, los jugadores pueden disfrutar de modalidades instantáneas como el “Raspa Ya”, que permite ganar premios de forma inmediata al momento de la compra.



Más allá del entretenimiento, la Lotería de Medellín cumple una función social vital. Fue creada por la Beneficencia de Antioquia con el objetivo primordial de recaudar fondos para financiar proyectos de salud y educación en el departamento . Por esta razón, el pago de impuestos sobre los premios es estricto: se aplica una deducción del 17% para el sistema de salud y un 20% adicional por ganancias ocasionales si el monto supera las 48 UVT.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.