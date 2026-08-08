Resultados Baloto y Revancha con números ganadores del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

La expectativa entre miles de colombianos vuelve a encenderse con la realización de una nueva jornada de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos del país. A continuación, la sección económica de Noticias Caracol le presenta el reporte actualizado de las combinaciones seleccionadas y los acumulados oficiales para este juego de azar.

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¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha?

El sorteo de esta noche define el destino de un multimillonario acumulado que atrae a apostadores en todas las regiones del territorio nacional. La transmisión oficial determina cuáles son los números ganadores tanto para la categoría principal como para la opción adicional.

Resultados oficiales de Baloto

Números ganadores: 05 - 32 - 07 - 33 - 09

05 - 32 - 07 - 33 - 09 Superbalota: 15

Resultados oficiales de Revancha

Números ganadores: 13 - 42 - 22 - 12 - 31

13 - 42 - 22 - 12 - 31 Superbalota: 09

¿Cómo verificar si su tiquete de Baloto y Revancha es ganador?

Para corroborar la validez de un boleto, los jugadores deben comparar cada uno de los números impresos en su comprobante físico o digital con los resultados emitidos por el operador oficial del juego. Existen diferentes formas de obtener un premio en esta modalidad. Los aciertos van desde la combinación completa de las cinco balotas principales más la Superbalota hasta aciertos menores como únicamente la Superbalota o combinaciones de dos o más números principales.



Revisión minuciosa: Verifique siempre la fecha exacta impresa en la parte superior del boleto para asegurarse de que corresponde al día de la jugada.

Verifique siempre la fecha exacta impresa en la parte superior del boleto para asegurarse de que corresponde al día de la jugada. Canales oficiales: Consulte los terminales autorizados de venta o la plataforma web oficial de la concesión habilitada para operar el juego.

Consulte los terminales autorizados de venta o la plataforma web oficial de la concesión habilitada para operar el juego. Estado del boleto: Si conserva un comprobante físico, manténgalo en un lugar seco y protegido. El tiquete es el único documento legal al portador que acredita la propiedad del premio.

Guía y requisitos para reclamar un premio de Baloto y Revancha

El procedimiento de cobro varía de forma directa según el monto obtenido por el apostador. Para garantizar la seguridad de los usuarios y la transparencia en las transacciones, el operador autorizado establece canales diferenciados según la cuantía.



Cobro de premios de cuantía menor

Los aciertos que representan montos inferiores a determinado tope legal fijado por la empresa concesionaria se pueden cobrar de forma inmediata en los puntos de venta autorizados a nivel nacional.



Presentar el tiquete original en óptimas condiciones de legibilidad, sin tachaduras ni enmendaduras.

Presentar la cédula de ciudadanía original del titular o tenedor del boleto.

Firmar el reverso del tiquete e incluir el número de documento de identidad y número telefónico de contacto.

Cobro de premios de gran cuantía o pozo mayor

Cuando la suma ganada corresponde al acumulado principal de Baloto o Revancha, o supera los topes estipulados para cobro directo en punto de venta, el procedimiento se realiza en las oficinas fiduciarias o bancarias estipuladas por la entidad administradora.



Solicitar la cita de validación en la entidad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del juego.

Presentar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia ampliada al 150 %.

Entregar el tiquete original debidamente diligenciado en su parte posterior con los datos del beneficiario.

Suministrar la información bancaria certificada para efectuar la transferencia electrónica de los fondos, evitando el manejo de dinero en efectivo por razones de seguridad.

Retención de ley e impuestos sobre ganancias ocasionales

Es indispensable que todo jugador conozca el marco legal y tributario vigente en Colombia respecto a los premios obtenidos en juegos de suerte y azar. La normativa estipula que las sumas obtenidas mediante loterías, chances o sorteos multimillonarios están sujetas a descuentos por concepto de impuestos nacionales. De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, los premios que superen el valor equivalente a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.



Tarifa de retención: El porcentaje aplicado por ley a la ganancia ocasional es del 20 % sobre el valor total del premio asignado.

El porcentaje aplicado por ley a la ganancia ocasional es del 20 % sobre el valor total del premio asignado. Descuento automático: La retención en la fuente no requiere que el ganador realice un pago previo de su bolsillo. La entidad administradora aplica la deducción sobre el valor bruto del premio antes de efectuar el desembolso final o la transferencia bancaria.

La retención en la fuente no requiere que el ganador realice un pago previo de su bolsillo. La entidad administradora aplica la deducción sobre el valor bruto del premio antes de efectuar el desembolso final o la transferencia bancaria. Declaración de renta: Quien recibe un premio multimillonario debe incluir este ingreso en su declaración de renta correspondiente al año gravable en el que percibió el dinero, respaldándolo con el certificado de retención expedido por el operador del juego.

Importancia de jugar de manera legal y consultar Coljuegos

Apostar en mecanismos regulados garantiza que los recursos generados por la venta de boletos tengan una destinación específica en beneficio de la sociedad colombiana. En el país, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) es la entidad encargada de supervisar, regular y autorizar las operaciones de los juegos novedosos.



Aportes a la salud: Una porción significativa de los ingresos brutos generados por la venta de Baloto y Revancha se destina de manera directa al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia, apoyando la atención médica de la población más vulnerable.

Una porción significativa de los ingresos brutos generados por la venta de Baloto y Revancha se destina de manera directa al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia, apoyando la atención médica de la población más vulnerable. Garantía de pago: Los operadores respaldados por Coljuegos cuentan con pólizas de garantía y fideicomisos estrictos que aseguran que el dinero del pozo acumulado esté efectivamente disponible y custodiado para su entrega inmediata al ganador legítimo.

Los operadores respaldados por Coljuegos cuentan con pólizas de garantía y fideicomisos estrictos que aseguran que el dinero del pozo acumulado esté efectivamente disponible y custodiado para su entrega inmediata al ganador legítimo. Prevención del fraude: Comprar boletos en sitios no autorizados o a través de plataformas no certificadas expone al ciudadano a estafas o a la imposibilidad legal de exigir la entrega de los recursos ganados.

Se aconseja a la ciudadanía mantener la prudencia en las expectativas de juego, asumir la actividad como una forma de entretenimiento responsable y verificar con frecuencia las plataformas oficiales para mantenerse al tanto de las novedades de cada sorteo.



***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.