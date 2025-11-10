Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 10 de noviembre de 2025: números ganadores

La noche del lunes 10 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería de Cundinamarca, en la que estaba en juego un atractivo premio mayor de $6.000 millones de pesos. El sorteo comenzó a las 10:25 p. m. y pudo seguirse en directo por el Canal Uno, así como por las cuentas oficiales de la entidad en Facebook y YouTube.

La jornada coincidió con otros sorteos habituales de los lunes en Colombia, como la Lotería del Tolima, además de las apuestas de Baloto y Revancha, ofreciendo a los jugadores una noche llena de opciones para poner a prueba su suerte.



Resultados EN VIVO Lotería de Cundinamarca, 10 de noviembre de 2025

El premio mayor de la noche, valorado en seis mil millones de pesos, correspondió al número (0201) de la serie (206). La entidad recordó que los resultados oficiales siempre deben verificarse a través de los canales institucionales, como el sitio web de la Lotería de Cundinamarca y las plataformas aliadas que publican los listados de ganadores.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye múltiples premios secundarios conocidos como secos. En esta edición, el plan de premios incluyó:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca, administrada por la Gobernación del departamento, brinda a los apostadores dos alternativas para participar en sus sorteos. La primera es la compra tradicional, mediante los billetes impresos disponibles en los puntos de venta autorizados en todo el país. La segunda es la opción digital, que permite adquirir los billetes de manera cómoda y segura a través del sitio web oficial de la lotería o en plataformas asociadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired.

En la modalidad virtual, los usuarios deben registrarse en alguna de estas páginas, seleccionar la Lotería de Cundinamarca y elegir su número de preferencia, o dejar que el sistema lo asigne al azar. Luego, determinan cuántas fracciones desean comprar y efectúan el pago mediante PSE u otros medios electrónicos. Al completar la transacción, reciben un comprobante digital, documento que acredita su participación en el sorteo y que será indispensable en caso de resultar ganadores.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Cundinamarca?

Los ganadores de la Lotería de Cundinamarca, tanto del premio mayor como de los distintos premios secos, deben conservar en excelente estado el billete original o, si participaron por internet, el comprobante digital generado al momento de la compra. Una vez publicados los resultados oficiales, los premiados deben comunicarse con los canales de atención de la lotería para iniciar el trámite de cobro.



Si el billete fue comprado de forma presencial, el reclamo del premio se hace directamente en las oficinas autorizadas, presentando el documento de identidad junto con el billete ganador. En cambio, para quienes realizaron su compra en línea, el proceso se gestiona a través de la plataforma virtual utilizada, cumpliendo los pasos indicados por el operador y bajo la supervisión de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, entidad encargada de garantizar la legalidad y seguridad del procedimiento.



Recomendaciones a los jugadores

La Lotería de Cundinamarca recuerda a sus jugadores que todos los premios están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la ley y que el pago solo se efectúa al propietario legítimo del billete o comprobante ganador. Este tradicional sorteo, que se realiza cada lunes en la noche, mantiene viva una costumbre que ha perdurado por décadas y que la consolida como una de las loterías más representativas de Colombia. Su misión principal es apoyar la financiación del sistema de salud pública del departamento, objetivo que se hace posible gracias a la confianza y participación constante de los apostadores.



Asimismo, la entidad hace un llamado a jugar con responsabilidad, adquirir los billetes exclusivamente en los canales oficiales y consultar los resultados verificados en sus plataformas institucionales. Combinando la venta tradicional con la modalidad digital, la Lotería de Cundinamarca continúa avanzando en su proceso de modernización, ampliando su alcance y manteniendo intacta la emoción de cada sorteo entre miles de colombianos.

