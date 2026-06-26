Resultados Lotería de Risaralda del viernes 26 de junio de 2026: vea aquí los números ganadores

La noche de este viernes 26 de junio, la atención de miles de apostadores en el Eje Cafetero y en todo el país vuelve a centrarse en la Lotería de Risaralda. Reconocida por su lema "le cumple a sus sueños", esta tradicional lotería realiza un nuevo sorteo con la expectativa de entregar millonarios premios a los participantes.



El sorteo, que se transmite en vivo por Telecafé a las 11:00 p. m., pone en juego una atractiva bolsa de premios, encabezada por un premio mayor de $2.333.333.333, además de decenas de premios secos y aproximaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Lotería de Risaralda del viernes 26 de junio de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 7164

Serie: 201

¿Cómo participar en la Lotería de Risaralda?

Además del premio mayor, la Lotería de Risaralda cuenta con un amplio plan de premios que incluye más de 20 premios secos, entre ellos:

Un seco de $300 millones.

Un seco de $200 millones.

Un seco de $150 millones.

Premios adicionales entre $30 millones y $80 millones.

Miles de premios por aproximación con y sin serie.

El billete completo tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones, cada una con un costo de $4.000, lo que permite participar de acuerdo con el presupuesto de cada jugador.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de cobro depende del valor del premio obtenido.



Premios menores: pueden reclamarse en agencias autorizadas presentando el billete original y el documento de identidad.

Premios de mayor cuantía: deben reclamarse directamente en la sede administrativa de la Lotería de Risaralda, en Pereira, presentando el billete original en buen estado y la documentación exigida por la entidad.

Recuerde que los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, entre ellas el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Publicidad

Los ganadores disponen de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Una lotería que también apoya la salud

Más allá de los premios, la Lotería de Risaralda destina parte de sus recursos al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de programas sociales en el departamento. De esta manera, cada billete adquirido contribuye al sostenimiento de hospitales e iniciativas de bienestar para la comunidad.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.