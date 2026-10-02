Resultados Lotería del Risaralda de hoy, viernes 2 de octubre: ¿cuál fue el número ganador?

La Lotería de Risaralda opera mediante un sistema aleatorio de extracción de balotas. Para que un tiquete resulte favorecido con el Premio Mayor, debe coincidir exactamente en su número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y en su serie de tres dígitos.

Para la vigencia de este 2026, la entidad mantiene un plan de premios que distribuye una bolsa global superior a los $14.400 millones de pesos. El premio gordo de la jornada entrega $2.333 millones de pesos, pero la bolsa se complementa con un nutrido grupo de secos principales que van desde los $30 millones hasta los $300 millones de pesos, además de incentivos por aproximaciones con serie y sin serie (como aciertos a las tres primeras cifras, las tres últimas o el inverso del número ganador).



Requisitos y procedimiento legal para reclamar el dinero

Si la fortuna está de su lado en este sorteo del 2 de octubre, el trámite de cobro debe realizarse siguiendo las normativas del juego de suerte y azar en el territorio nacional:



Cobro de aciertos menores o aproximaciones: Las ganancias de baja cuantía se pueden redimir de forma rápida con el distribuidor de confianza o en los puntos de venta autorizados de la red comercial (como Apostar), entregando únicamente el billete o fracción física en buen estado.

Las ganancias de baja cuantía se pueden redimir de forma rápida con el distribuidor de confianza o en los puntos de venta autorizados de la red comercial (como Apostar), entregando únicamente el billete o fracción física en buen estado. Cobro del Premio Mayor o secos de alta gama: Si el valor del premio es elevado, el titular debe desplazarse a la sede administrativa de la Lotería de Risaralda en Pereira ( Calle 19 # 7-53 ). Allí es obligatorio presentar el billete original (sin enmendaduras ni tachaduras), la cédula de ciudadanía original y una copia actualizada del RUT.

Si el valor del premio es elevado, el titular debe desplazarse a la sede administrativa de la Lotería de Risaralda en Pereira ( ). Allí es obligatorio presentar el billete original (sin enmendaduras ni tachaduras), la cédula de ciudadanía original y una copia actualizada del RUT. Retenciones impositivas: De acuerdo con la ley tributaria vigente, a los premios que superen los montos mínimos exentos se les aplica una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, más los descuentos legales destinados al fondo departamental de salud.

BOLETÍN DE RESULTADOS: Sorteo del Viernes 2 de Octubre de 2026

Los datos oficiales validados por las autoridades del sorteo se publicarán en este recuadro una vez concluya la extracción de balotas en vivo:



NÚMERO GANADOR (PREMIO MAYOR) SERIE

El valor social tras cada billete vendido

Más allá de la expectativa por ganar, la comercialización de este sorteo cumple un papel fundamental en el desarrollo del Eje Cafetero. Al ser una entidad pública regida bajo el monopolio rentístico del Estado, los excedentes generados por la venta de billetes no tienen un fin lucrativo privado, sino que se giran de manera directa a la red pública de salud. Estos recursos financian la atención médica de urgencias, el mantenimiento de hospitales y la compra de insumos clínicos para la población más vulnerable de la región.