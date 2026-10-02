Video | "Vivos de milagro": periodista y camarógrafo fueron arrollados en vivo por una camioneta

Una reportera mexicana y su camarógrafo sufrieron graves heridas tras ser arrollados en plena transmisión en vivo, mientras cubrían un accidente en una avenida de Monterrey, México. El video de lo ocurrido se hizo viral en las redes sociales y causó conmoción internacional, llevando a muchas personas a estar atentos a conocer detalles sobre el estado de salud de la periodista y su compañero de trabajo.



Momento en el que atropellan a periodista y camarógrafo

Los hechos ocurrieron, según la prensa local, ocurrió este viernes 2 de octubre en plena transmisión en vivo del noticiero de la mañana de Gamavisión. La reportera identificada como Alma de la Rosa Flores se encontraba transmitiendo desde el cruce de avenida Morones Prieto y avenida Eugenio Garza Sada, en el sector Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey, informando sobre una grave situación desencadenada por las fuertes lluvias.

Flores narró que debido a las fuertes lluvias, una parte de la montaña al costado de la vía se deslizó y dejó un árbol caído sobre uno de los carriles de la misma. Además, que un motociclista que se movilizaba por la misma se había estrellado contra el árbol. En medio de su narración, la mujer se hizo a un costado para que su camarógrafo, identificado como Cristo Morales, mostrara con detalle las imágenes del auto sobre la vía.

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De un momento a otro, detrás del árbol apareció una camioneta tipo Jeep que, aparentemente, se deslizó a causa del pavimento mojado, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se abalanzara sobre el costado de la calle en el que estaban la reportera y el camarógrafo. Debido al tamaño del árbol, Flores y Morales no lograron evitar el impacto y el carro que iba a gran velocidad los estrelló en vivo.



Las impactantes imágenes se transmitieron en el programa que en ese momento frenó su transmisión y se enfocó en verificar cómo se encontraban sus trabajadores.



#Mundo l Reportera y su camarógrafo fueron atropellados mientras hacían un reportaje en México. Por fortuna, ambos están fuera de peligro.



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¿Cómo se encuentran los trabajadores?

Por fortuna, aunque en las imágenes transmitidas en vivo el accidente se ve bastante grave, la periodista y el camarógrafo se encuentran bien. En el momento de lo ocurrido, personal de Protección Civil llegó al lugar y atendieron prioritariamente a los periodistas, quienes fueron trasladados al Hospital de Zona número 21. El camarógrafo sufrió múltiples fracturas, mientras que la periodista fue atendida por golpes y contusiones.

Horas más tarde fue la misma Alma de Rosa Flores la que calmó la preocupación de los usuarios de redes sociales al publicar un mensaje en su cuenta de Facebook, explicando cómo se encontraba. "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, de preocupación. Hoy puedo decir que estamos, mi camarógrafo y yo, vivos de milagro. Gracias a Dios", escribió la mujer.

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Flores aclaró que seguía bajo revisión médica, pero que por el momento todo parecía indicar que ella no había sufrido ninguna fractura en el accidente; mientras que su colega tenía algunas, pero estaba estable. El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mario Gámez, el presidente de Gamavisión, se pronunciaron al respecto. Gámez, desde el hospital al que fue a visitarla, señaló que "dentro del susto y uno que otro golpe, mis compañeros están bien".



¿Qué pasó con el conductor del vehículo?

Después del accidente, según las autoridades y medios locales, el conductor de la camioneta Jeep, de 19 años, fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad de Monterrey. Actualmente, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar las responsabilidades correspondientes del sujeto a partir de las investigaciones sobre el accidente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co