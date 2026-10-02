Salario mínimo 2027: arrancan reuniones de comisión que definirá alza y otras cuestiones laborales

Faltando pocos meses para que finalice 2026, resurgen las dudas de cómo quedará el salario mínimo para 2027. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) vuelve a reunirse para conformar la mesa tripartita que resolverá inquietudes en lo que respecta a las condiciones laborales de los colombianos de cara a 2027. Estas charlas estarán marcadas por el cambio de Gobierno y la línea que esta parte podría tomar en las conversaciones que se sostendrán hasta final de año.



El Ministerio de Trabajo dio detalles sobre la apertura de agenda permanente de diálogo laboral y dio las primeras fechas cruciales. La ministra Natalia López Fuentes fue la encargada de presidir la primera sesión extraordinaria de la Comisión este 1 de octubre. En esta primera reunión, las partes acordaron avanzar en una mesa técnica y jurídica en la que se analicen las disposiciones y regulaciones laborales que los sectores quieran abordar por inquietudes.

La premisa que mantiene el Gobierno Nacional de turno en su primera mesa de concertación es: “escuchar antes de decidir”. Por eso, el Ministerio aseguró que este escenario tiene el propósito de “conocer posiciones, preocupaciones y propuestas antes de avanzar en decisiones sobre los asuntos normativos que se encuentran en revisión”. (Le puede interesar: ¿Buscando empleo? Abren 55 vacantes para docentes orientadores en Bogotá; cómo postularse)

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¿Qué se abordó en la primera sesión extraordinaria de la comisión de concertación?

De acuerdo con el comunicado de la entidad, en esta primera reunión se abordaron temas relacionados con:



Periodistas y comunicadores sociales

Inspección laboral

Plataformas digitales

Trabajo doméstico remunerado

Acoso, violencia y discriminación

Negociación colectiva

Pactos colectivos

Tercerización

Intermediación laboral

Además de abordar estos temas específicos, se recordó la ruta planteada para estas primeras sesiones. Así las cosas, el 9 de octubre será la próxima reunión en la que los sectores vendrán a presentar comentarios y observaciones sobre los puntos. Los insumos serán estudiados por la mesa técnica y jurídica hasta el 13 de octubre, día en el que la Comisión se encontrará nuevamente para avanzar en el diálogo y en el análisis de disposiciones planteadas.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, propuso que se consolide una “agenda permanente” para que la Comisión pase de hablar de otros temas trascendentales en el ámbito laboral y social, más allá del salario mínimo anual.



¿Quiénes estuvieron en la mesa de concertación?

En el encuentro participaron representantes de la ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional; de las centrales sindicales CGT, CTC y CUT, y de las confederaciones de pensionados CPC y CDP. Por el Ministerio participaron las viceministras Elianne Forero y Juliana Morad, y el secretario técnico de la Comisión, Carlos Adolfo Prieto.



¿Cuáles son las fechas clave en la concertación del salario mínimo?

5 de diciembre: el DANE revela el dato de inflación oficial.

el DANE revela el dato de inflación oficial. 15 de diciembre: primer plazo legal para lograr un acuerdo.

primer plazo legal para lograr un acuerdo. 30 de diciembre: plazo máximo del Gobierno para expedir el decreto.

En caso de que el 15 de diciembre no se logre llegar a un acuerdo en la mesa tripartita, la Comisión cuenta con un plazo de 48 horas para entregar por escrito sus salvedades. Es decir, los argumentos que sustenten las propuestas que las partes pusieron en tela de discusión, así como las razones por las que no hubo acuerdo. Así las cosas, tendrían que definirse también fechas en las que haya reuniones extraordinarias.

Colombia viene de cuatro años de administración del expresidente Gustavo Petro, en los que solo una vez se definió el aumento de salario mínimo en la mesa. Eso ocurrió en el primer año de mandato. Los tres siguientes años fueron decretados por parte del Gobierno Nacional. Las alzas fueron del 12 %, 9,54 % y 23 %, respectivamente. El último aumento dejó en 2’000.000 de pesos el salario mínimo (ingreso total + auxilio de transporte).

María Paula Rodríguez Rozo

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