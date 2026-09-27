Engaño, una falsa amiga y $4 millones: lo que pasó detrás del feminicidio de María Camila Potosí

El atroz feminicidio de María Camila Potosí y el asesinato de su bebé en gestación fue un crimen que conmocionó al país en el mes de julio de 2026. María Camila Potosí tenía 20 años y ocho meses de gestación cuando desapareció en la ciudad de Cali. La joven trabajaba de manera independiente y vivía en el barrio Polvorines junto a su abuela María y su pareja, Cristian Moncayo. En su hogar, María Camila elaboraba la decoración hecha a mano para el baby shower de su primera hija, a quien llamaría Alahia.

Semanas antes, María Camila conoció en su barrio a Yulieth Angulo, una mujer que aseguraba estar embarazada y que buscó ganarse su confianza. Angulo comenzó a visitar la vivienda de la joven, aunque la abuela de María Camila sintió desconfianza desde el primer día. Al recordar ese encuentro, la abuela María contó: "Yo todas las amigas que ella traía me gustaba. Yo las trataba, yo le servía, yo las invitaba, pero esa niña no me dio buena espina porque ella la miraba mucho".

Sin sospechar las intenciones de ella, María Camila le ofreció su amistad y ayuda, manteniendo una relación cercana con ella.



Cámaras de seguridad y chats manipulados: las últimas horas de María Camila

El 16 de julio, María Camila salió de su casa por la mañana para cuidar a un familiar enfermo y asistir a un control prenatal. A las cuatro de la tarde, cámaras de seguridad registraron el momento en que la joven subió a la parte trasera de una motocicleta conducida por Yulieth Angulo. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

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En la habitación de la víctima quedaron sus objetos personales, prendas de vestir y las letras de papel que recortaba para el festejo de su bebé. Al día siguiente, Angulo fue a la casa de la joven a decir que no sabía nada de ella. La abuela la cuestionó de inmediato: "Le dije yo: 'Y niña, ¿usted dónde me tiene a Camila? ¿Qué hizo a Camila? ¿A quién se la entregó?' Ella dijo: 'No, yo no sé, yo no tengo a Camila. Yo ayer la dejé en la panadería. Ella se iba a comprar una mazamorra'".

El celular de María Camila permaneció apagado hasta la tarde del sábado 18 de julio. A partir de ese momento, Alba Gómez, madre de la joven que trabajaba en España, comenzó a recibir mensajes desde el número de su hija. En los textos, los captores intentaron hacer creer que la joven se había ido voluntariamente con una expareja. La familia dudó de la veracidad de los mensajes porque quien respondía se negaba a enviar notas de voz o contestar videollamadas.

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Para Alba Gómez, asimilar la trágica pérdida de su hija ha sido un proceso desgarrador. Al recordarla, la madre dijo en Los Informantes: "A veces pensamos que como si algo esto no hubiera pasado, o sea, querer como pensar en otra cosa. Y bueno, yo ahí la recuerdo, me pongo a mirar y se me hace como que la viera llegar con su risa, o sea, una niña feliz, pero ya después uno vuelve a la realidad y solamente pensar lo que le hicieron es algo inexplicable. Es horrible", señaló muy conmovida.

Un crimen de $4 millones: la hipótesis de la Fiscalía sobre el ataque

El domingo 20 de julio, cuatro días después de su desaparición, el cuerpo de María Camila fue hallado a orillas del río Meléndez. Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que Yulieth Angulo fingió un embarazo para acercarse a la joven y robarle a su bebé.

Angulo llevó a María Camila hasta una casa en el barrio Alto Polvorines. En el lugar, cuatro hombres de la banda delincuencial Los Santa atacaron a la joven, le infligieron 22 heridas con arma cortopunzante y le realizaron una cesárea artesanal para extraerle a la bebé. La extracción forzada causó la muerte de la recién nacida, y el crimen habría sido pagado por cuatro millones de pesos.

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Alba Gómez relató el impacto de conocer la brutalidad sufrida por su hija: "Que eran 22 puñaladas que le metieron a la niña más la cesárea artesanal, como dicen que le hicieron para sacarle su bebé. Yo no entiendo y yo siempre tengo eso aquí de todo el dolor que ella sintió, cada que le metían esos cuchillos...". Con profunda impotencia, la madre cuestionó: "Y si yo lo tuviera de frente, les haría esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me lo hicieron es niña, ¿qué les hizo ella para que le hicieran eso?".

Implicados enfrentan hasta 60 años de cárcel sin beneficios

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El 30 de julio, las autoridades hallaron el cuerpo de la bebé Alahia enterrado junto a pertenencias de su madre. Ese día fueron capturados Yulieth Angulo y los cuatro hombres señalados de integrar la banda Los Santa.

La Fiscalía les imputó feminicidio, secuestro, desaparición forzada y alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez los envió a la cárcel, donde enfrentan hasta 60 años de prisión sin beneficios.