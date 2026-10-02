Abogado de Christa Pike reveló que usaron siete agujas para aplicarle inyección letal: "Fue cruel"

Lo que debía convertirse en una de las ejecuciones más relevantes de los últimos años en Estados Unidos terminó desencadenando una investigación estatal, una suspensión de ejecuciones y una fuerte controversia sobre la aplicación de la pena de muerte. El caso tiene como protagonista a Christa Pike, la única mujer que permanecía en el corredor de la muerte de Tennessee, quien sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal el pasado 30 de septiembre de 2026.

La situación adquirió una nueva dimensión después de que uno de sus abogados, Randy Spivey, describiera públicamente los problemas ocurridos durante el procedimiento. Según relató, el equipo encargado de la ejecución utilizó al menos siete agujas mientras intentaba establecer una vía intravenosa para administrar el fármaco letal.



El abogado de Christa Pike aseguró que se utilizaron siete agujas

Durante una rueda de prensa realizada después del procedimiento, Spivey afirmó que la colocación de la vía intravenosa se prolongó durante aproximadamente una hora. Según su relato, el personal tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada y llegó a emplear siete agujas únicamente en uno de los brazos de la condenada. “Conté al menos siete agujas utilizadas solo en su brazo izquierdo”, declaró el abogado. También aseguró que una de ellas parecía haberse doblado cuando fue retirada tras un intento fallido.

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El jurista sostuvo además que Christa Pike colaboró durante todo el procedimiento y llegó incluso a orientar a quienes intentaban colocar las líneas intravenosas. Según dijo, la reclusa repetía frases como: “Por favor, intenten más arriba en mi hombro. Por favor, intenten aquí. Creo que estará bien”. Tras superar la etapa de colocación de las vías intravenosas, las autoridades siguieron adelante con el protocolo establecido por el estado de Tennessee. A Pike le fueron administradas dos dosis de pentobarbital, el medicamento utilizado en la ejecución por inyección letal.



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Sin embargo, el procedimiento no tuvo el resultado esperado. Testigos de prensa que se encontraban en la cámara de ejecución relataron que la mujer continuaba respirando mucho después de recibir las sustancias. Algunos aseguraron haber escuchado sonidos similares a ronquidos varios minutos después de la aplicación de las dosis.

La situación obligó a suspender el procedimiento. Posteriormente, Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión para recibir atención especializada.



La defensa había advertido sobre problemas médicos

Los abogados de la condenada sostienen que el desenlace era previsible. Según explicaron, meses antes habían advertido a las autoridades penitenciarias y a los tribunales sobre una condición sanguínea que dificultaba encontrar venas para procedimientos médicos. “Lo ocurrido anoche no fue solo ineficiente. Fue cruel y fue tortuoso. También era predecible”, afirmó Spivey al referirse a la ejecución fallida.

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Otro integrante de la defensa, Steve Ferrell, señaló que Pike había manifestado durante años dificultades para recibir extracciones de sangre debido a problemas relacionados con sus venas. Además, los abogados aseguraron que durante la ejecución la mujer se quejó de un dolor intenso en uno de sus brazos. De acuerdo con los testimonios conocidos, Pike preguntó si era normal la sensación que estaba experimentando y afirmó que sentía que el brazo “estaba a punto de explotar”.

El caso ha llamado la atención de expertos y organizaciones dedicadas al seguimiento de la pena de muerte en Estados Unidos. De acuerdo con el Death Penalty Information Center, se trata de un hecho extraordinario porque los fallos en ejecuciones suelen producirse antes de la administración de los medicamentos, generalmente por problemas para establecer las vías intravenosas. En esta ocasión, los medicamentos sí fueron administrados, pero la ejecución no logró causar la muerte de la condenada. Diversos especialistas han señalado que este escenario es excepcional dentro de la historia moderna de la pena capital en Estados Unidos.



Tennessee suspendió las ejecuciones

Tras conocerse lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y solicitó una investigación independiente para establecer qué falló durante el procedimiento. Mientras tanto, la defensa insiste en que la sentencia debe ser conmutada. Los abogados consideran que Pike ya sufrió un castigo adicional al sobrevivir a la ejecución y han reiterado que el procedimiento constituyó una vulneración de sus derechos.

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Al cierre de los reportes más recientes, Christa Pike permanecía hospitalizada y en condición crítica. “Christa está viva en este momento”, declaró Spivey. “No tenemos claridad sobre su pronóstico, pero sabemos que está viva y recibiendo atención médica para salvarle la vida”. El episodio ha reabierto el debate sobre los protocolos de ejecución en Estados Unidos y sobre la capacidad de los estados para aplicar la pena de muerte mediante inyección letal sin que se produzcan complicaciones como las denunciadas por la defensa de Pike.

ÁNGELA URREA PARRA

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