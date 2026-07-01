Resultados Sinuano Día último sorteo de hoy, miércoles 1 de julio de 2026: números ganadores

El panorama de las apuestas permanentes en Colombia inicia el 1 de julio de 2026 con una nueva jornada de expectativa. Como es habitual, miles de ciudadanos en todo el país, especialmente en la región Caribe, siguen de cerca el sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a su variado plan de premios, este chance continúa siendo una de las principales opciones para quienes buscan poner a prueba su suerte.



Resultados Sinuano Día último sorteo de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de este miércoles:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Número ganador: 4254

Quinta cifra: 5

Una vez finalizado el sorteo, los jugadores pueden verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora consultando los canales oficiales del operador.

¿Cómo participar en Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega todos los días del año a las 2:30 p. m., incluidos domingos y festivos. Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y seleccionar la modalidad de apuesta de su preferencia.



Síganos en nuestro WhatsApp Channel para recibir las noticias de mayor interés.



Es importante verificar siempre los resultados únicamente a través de los canales oficiales para evitar errores o información falsa.

Publicidad

Recomendaciones para conservar el tiquete

El comprobante de la apuesta es el único documento válido para reclamar un premio. Por ello, se recomienda:

Guardarlo en un lugar seguro y protegido de la humedad.

Evitar tachaduras, enmendaduras o cualquier alteración.

No compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Modalidades de juego

El Sinuano Día ofrece diferentes formas de ganar, según el reglamento vigente:

Publicidad

Cuatro cifras directo o pleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

Dos cifras: paga 50 veces el valor de la apuesta.

Una cifra: paga cinco veces el valor apostado.

Quinta balota: disponible para las modalidades especiales autorizadas por el operador.

¿Cómo reclamar un premio?

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados. Para premios de mayor valor, el ganador deberá presentar el tiquete original, el documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el operador.

Recuerde que la legislación colombiana establece un plazo máximo de un año para reclamar cualquier premio. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro prescribe y los recursos son destinados al financiamiento del sistema de salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.