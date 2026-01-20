Resultados Sinuano Día, último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

Hoy, martes 20 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en el Caribe colombiano. El sorteo tiene lugar a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería El Sinuano, garantizando transparencia en la extracción de los números y confianza entre los jugadores.
Este juego, cuyo nombre rinde homenaje al río Sinú, histórico para las comunidades de la región, ofrece atractivos premios: acertar las cuatro cifras entrega 4.500 veces el valor apostado; tres cifras, 400 veces; dos cifras, 50 veces; y un acierto simple, cinco veces el valor invertido. La quinta cifra otorga premios adicionales a quienes la acierten.
Resultados EN VIVO del Sinuano Día hoy, martes 20 de enero de 2026
- Número ganador: Por definir
- Quinta cifra: Por definir
Los apostadores deben verificar su tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar si resultaron ganadores según la modalidad de juego seleccionada.
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece diversas formas de apostar, adaptadas a distintos estilos de juego:
- 4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en el orden indicado.
- 4 cifras combinado: las cuatro cifras acertadas en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.
- Quinta balota: premios adicionales si se acierta esta cifra.
Estas modalidades permiten que los jugadores ajusten su estrategia y presupuesto, aumentando las oportunidades de ganar tanto premios menores como mayores.
¿Cómo participar en el Sinuano Día?
Para jugar, los interesados deben adquirir su tiquete en los puntos autorizados, seleccionar un número manualmente o de manera aleatoria y definir el valor de la apuesta, el monto del premio dependerá de la modalidad elegida y del valor apostado. Es fundamental conservar el tiquete original, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.
El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más esperados del Caribe colombiano, y el sorteo de hoy, martes 20 de enero de 2026, mantiene la emoción de los jugadores que buscan ganar los atractivos premios que ofrece este tradicional juego.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
