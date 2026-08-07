Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes 7 de agosto de 2026: números ganadores

El popular chance Sinuano Noche realizó una nueva edición de su sorteo este viernes 7 de agosto de 2026, captando la atención de miles de apostadores en toda Colombia que buscaban conocer si su tiquete resultó premiado. Además del premio mayor por acertar las cuatro cifras, este juego de azar otorga incentivos económicos a quienes logren acertar las tres últimas, las dos últimas o la última cifra, según la modalidad de apuesta contratada (directa, combinada o pata).

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Número ganador del Sinuano Noche de este 7 de agosto

Para que un tiquete sea válido, las cuatro cifras deben coincidir en estricto orden con la combinación de las balotas oficiales. Además del premio mayor, se otorgan incentivos por acertar las tres últimas, las dos últimas o solo la última cifra, según la modalidad de apuesta (directa, combinada o "pata". Ahra bien, tras la transmisión oficial del sorteo, los organizadores publicaron las cifras ganadoras para la jornada:

Número ganador: 8665

8665 Última cifra: 5

Procedimiento para el cobro de premios de Sinuano Noche

Si usted es uno de los afortunados ganadores, el proceso para reclamar su dinero varía dependiendo del monto obtenido y cumple con las siguientes directrices:



Requisito del tiquete: Es obligatorio presentar el boleto físico en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras ni alteraciones, ya que es el único documento válido para el cobro.

Es obligatorio presentar el boleto físico en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras ni alteraciones, ya que es el único documento válido para el cobro. Premios menores: Si el monto ganado es inferior a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el ganador puede dirigirse a cualquier punto de la red comercial autorizada. Solo requiere presentar su documento de identidad original y el tiquete físico para recibir el pago inmediato.

Si el monto ganado es inferior a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el ganador puede dirigirse a cualquier punto de la red comercial autorizada. Solo requiere presentar su documento de identidad original y el tiquete físico para recibir el pago inmediato. Premios mayores: Cuando el premio supera el límite exento fijado por el Estatuto Tributario, el trámite debe realizarse en las sedes principales de la empresa concesionaria.

Cuando el premio supera el límite exento fijado por el Estatuto Tributario, el trámite debe realizarse en las sedes principales de la empresa concesionaria. Impuestos de ley: Todo premio que supere los topes legales está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Este descuento lo realiza la entidad pagadora de manera directa antes de entregar el dinero, y el ganador recibirá un certificado de retención oficial.

La relevancia de apostar en el chance legal en Colombia

Participar a través de canales oficiales no es solo una cuestión de seguridad personal, sino un acto de contribución social bajo el marco de la Ley 643 de 2001. Por ley, la explotación de los juegos de suerte y azar genera "arbitrios territoriales" destinados exclusivamente a financiar el sistema de salud pública en Colombia. Al jugar legalmente, los recursos se transfieren directamente a hospitales y centros de atención médica nacionales.



Jugar en puntos autorizados por las gobernaciones o por Coljuegos asegura la transparencia del sorteo y garantiza que el premio será pagado de forma efectiva. Recuerde que apostar en establecimientos no autorizados o informales expone al usuario a perder su inversión y, lo más grave, a no recibir el pago de sus premios, ya que no cuentan con el respaldo legal ni la vigilancia del Estado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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