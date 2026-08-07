Resultados de Sinuano Día hoy, viernes 7 de agosto de 2026: número ganador del último sorteo

El Sinuano Día realiza este viernes 7 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica la combinación ganadora a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una apuesta puedan verificar si su tiquete coincide con el resultado.

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Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante correspondan exactamente con la combinación oficial anunciada. Asimismo, se recomienda consultar los resultados únicamente por los medios autorizados y conservar el tiquete en buen estado, ya que constituye el documento indispensable para hacer efectivo el cobro de cualquier premio.

Resultados de Sinuano Día del 7 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este viernes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 4203

4203 Quinta cifra: 3

Una vez el operador confirme la combinación oficial, quienes participaron podrán comparar el resultado con la información registrada en su comprobante para establecer si obtuvieron algún premio, de acuerdo con la modalidad de juego seleccionada.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El cronograma oficial de sorteos se mantiene durante toda la semana:



Sinuano Día: todos los días a las 2:30 p.m.

Sinuano Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p m.

Sinuano Noche: domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Tras finalizar la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles para consulta en los canales habilitados por el operador.

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¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrar la jugada en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.

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El sorteo consiste en la extracción de una combinación oficial de cuatro cifras. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta, es posible acceder a diferentes categorías de premiación si el número registrado coincide total o parcialmente con el resultado anunciado.

Modalidades de juego

El juego ofrece distintas alternativas de participación:

Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación, por lo que se recomienda revisar la información del comprobante antes de verificar los resultados.

Plan de premios

El valor del premio depende del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto obtenido. El esquema de pagos contempla:

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Cuatro cifras exactas: hasta 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras: hasta 400 veces el monto apostado.

Dos cifras: 50 veces la apuesta.

Una cifra: 5 veces el valor apostado.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada en el comprobante coincide con el resultado oficial, será necesario conservar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras, roturas ni enmendaduras.

De manera general, para realizar el cobro se requiere presentar:

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El tiquete original.

El documento de identidad vigente y su fotocopia.

Dependiendo del valor obtenido, el operador podrá solicitar requisitos adicionales:

Premios inferiores a 48 UVT: basta con presentar la documentación básica.

basta con presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.

Plazo para reclamar el premio

Los premios obtenidos en Sinuano Día pueden reclamarse dentro del plazo previsto por la legislación colombiana. En términos generales, los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para adelantar el proceso de cobro. Una vez vence ese término, el derecho a reclamar el premio expira.

Asimismo, cuando el premio supera el equivalente a 48 UVT, se aplica la retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales, conforme a lo establecido en la normativa tributaria vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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