En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
GABINETE
DONALD TRUMP
LIONEL MESSI
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy viernes 7 de agosto de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy viernes 7 de agosto de 2026: números ganadores

Conozca el número ganador de la jornada de este viernes 7 de agosto, así como la quinta cifra del popular chance.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
Comparta en:
Caribeña Noche 2 de junio 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche 2 de junio 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Canva

Ya están disponibles los resultados oficiales de la Caribeña Noche correspondientes al sorteo realizado el viernes 7 de agosto de 2026. Este popular juego de azar, que forma parte del sistema de apuestas permanentes en Colombia, atrajo nuevamente a miles de apostadores en busca de la fortuna.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Estos son los números ganadores del 7 de agosto

Tras la extracción oficial realizada por el operador, se confirmó que el número ganador de la jornada es el 1946. Además, para las modalidades de juego que lo requieren, se reportó que la quinta cifra fue el 8.

Guía para los ganadores: ¿cómo cobrar el premio?

Si su apuesta resultó favorecida, es indispensable que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para efectuar el cobro de manera exitosa:

  • Conserve su tiquete: El comprobante original es el único documento válido para la reclamación; debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas.
  • Documentación: Es obligatorio presentar su documento de identidad vigente.
  • Premios mayores: Para montos de alta cuantía, se debe acudir directamente a las oficinas del concesionario y diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Plazos: Los ganadores cuentan con un periodo máximo de un año, a partir de la fecha del sorteo, para solicitar su premio antes de que el derecho expire.

Consideraciones legales e importancia del juego legal

Es fundamental recordar que los premios de lotería y chance en Colombia están sujetos a retenciones por ganancias ocasionales, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario, siempre que superen los topes de ley. Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de realizar sus apuestas únicamente en puntos autorizados por Coljuegos. Jugar de manera legal no solo garantiza la transparencia y el pago de los premios, sino que también contribuye directamente a la financiación del sistema de salud en el país.

Últimas Noticias

Chontico Día 21 de junio de 2026: cuáles son los números ganadores
ECONOMÍA

Resultados de Chontico Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

De la Espriella dice que se hará “fracking sostenible” como parte de la recuperación de Ecopetrol
ECONOMÍA

De la Espriella dice que se hará “fracking sostenible” como parte de la recuperación de Ecopetrol

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Chances

Publicidad

Publicidad

Publicidad