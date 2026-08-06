"A mí me quieren callar": Imitador de Ozuna sobre el presunto secuestro y amenazas de Blessd

Andrés Sánchez, reconocido por su imitación del artista urbano Ozuna en Yo Me Llamo, rompió el silencio sobre el traumático episodio que vivió hace cuatro años y por el que hoy el cantante Blessd enfrenta un proceso judicial por secuestro extorsivo. Desde su exilio en Chile, Sánchez narró al videopodcast Lo Más Viral la experiencia que comenzó como un sueño en la industria musical pero que se convirtió en una pesadilla de violencia, armas de fuego y amenazas de muerte que lo obligaron a abandonar Colombia.



¿Cómo comenzó su conflicto con Blessd?

Andrés Sánchez no solo se dedicaba a la imitación, sino que también ejercía como manager de nuevos talentos, entre ellos un imitador de Blessd llamado Jefferson. Según el imitador, la relación con el equipo del artista original parecía positiva al inicio, pues Blessd y su círculo cercano solían compartir videos de su imitador en redes sociales. Sin embargo, la situación dio un giro oscuro cuando fueron citados al estudio del cantante en Medellín.

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El hombre relató en la entrevista que pensó que el encuentro tenía como objetivo abrir una oportunidad de apoyo o colaboración con el artista que representaba, pero terminó en una oficina donde fue retenido contra su voluntad. El equipo de Blessd, liderado en ese momento por el fallecido manager 'El Doctor Velásquez' y un hombre identificado como Jara, comenzó a interrogarlo con un tono agresivo sobre su negocio de imitaciones. La intención era obligarlo a firmar un contrato de "transacción" para evitar demandas legales, bajo el argumento de que Sánchez estaba plagiando la identidad del artista.

El hombre aseguró que al notar que la situación se tornaba peligrosa, intentó grabar con su celular, pero fue golpeado y despojado de su equipo. "Me quitaron el celular, me golpearon, sacaron arma de fuego... me exigían que firmara el contrato", relató. El momento de mayor tensión ocurrió cuando, según Sánchez, Velázquez desenfundó una pistola. "Él me apuntó desde su escritorio y me dijo: 'Ah, tú sabes tanto de ellos, pues tú sabías que yo te puedo matar aquí porque tú estás en propiedad privada'".



¿Qué tiene que ver Blessd con la situación?

A pesar de que el cantante Blessd no se encontraba físicamente en el lugar, Sánchez sostiene que fue un "determinador" de la agresión. Durante el cautiverio, Jara le pasó un teléfono y, según su testimonio, habló con el cantante: "Haga todo lo que digan en esa oficina. Agradezca que yo no estoy allá porque yo no soy tan blandito ni tan buena gente como Jara y los demás. Si yo estuviera ahí, estaría destrozándole la cara", le dijo.



Actualmente, la Fiscalía busca imputarle a Blessd y a su equipo el cargo de secuestro extorsivo. Aunque un juez decidió que el cantante puede asumir el proceso en libertad, Sánchez y su defensa han apelado esta decisión, buscando una medida de aseguramiento. El imitador manifiesta su inconformidad con la postura de la jueza y el procurador, alegando que no están valorando adecuadamente la gravedad de lo ocurrido dentro de la oficina.



"La verdad está ahí, solo falta que haya justicia", afirmó con esperanza de que las pruebas y las admisiones parciales de los implicados lleven a una condena. Además, detalló que su búsqueda por justicia terminó afectándolo gravemente con más amenazas y ataques masivos en su contra, lo que lo llevó a salir del país. "Llevo más de un mes exiliado... me siguen amenazando cuando creo una cuenta nueva de TikTok o Instagram", explicó desde Chile, país donde se ha refugiado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.