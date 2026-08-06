Hora, quién impondrá banda presidencial e invitados: detalles de posesión de De la Espriella en Cali

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá este viernes en Cali el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos. "Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", expresó De la Espriella en X, donde destacó que su proyecto de Gobierno "se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia". Cali, capital del departamento Valle del Cauca y blindada para la ocasión, fue la opción escogida por el presidente electo después de que su idea de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria" en una zona marcada por el conflicto armado, fuera descartada. Esa opción se descartó por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

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De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la "desobediencia civil" contra el Gobierno del abogado, que llega a la arena política como una nueva figura de la derecha. A la ceremonia de este viernes no asistirá ningún congresista del Pacto Histórico, el partido del que hace parte Petro, que convocó a plantones pacíficos en Bogotá, Barranquilla y Cali como parte de la oposición que ejercerá al próximo Gobierno.



¿Qué se sabe de la ceremonia hasta ahora?

La ceremonia está prevista para iniciar a las 3 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Este es un moderno complejo multipropósito con capacidad para más de 2.300 personas que cuenta con más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición. "Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", manifestó el presidente electo el domingo en sus redes sociales.

La cantante colombiana Maía interpretará la canción “Hallelujah” durante la ceremonia. Luego, vendrá la imposición de la banda presidencial. En un principio se dijo que al nuevo mandatario colombiano le impondría la banda presidencial el presidente del Congreso, el senador uribista Honorio Henríquez, pero este viernes se confirmó que la banda le será impuesta al presidente por don Luis Felipe Yagué, un vendedor de panela de 74 años que perdió clientes en Florencia, Caquetá, después de manifestar públicamente que votó por De la Espriella.



Cuando el presidente De la Espriella tome posesión se realizará una oración ecuménica. El acto, explicaron voceros, buscará reunir diferentes credos y tradiciones religiosas, entre ellos el católico, cristiano y judío. Cada religión tendrá voceros durante la ceremonia. Al lado del escenario estará ubicada una Virgen de Fátima. Se trata de una réplica de la Virgen de Portugal que fue entregada originalmente a la familia De la Espriella hace aproximadamente 15 días.



En ese sentido, De la Espriella destacó que el impacto económico de llevar la ceremonia de investidura a Cali será de 10.000 millones de pesos "gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios".

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Para garantizar la seguridad del acto, hay "11.000 uniformados cuidando la ciudad" y "dispositivos tecnológicos cuidando el espacio aéreo", expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Sin embargo, hasta el momento no hay detalles de cómo será la ceremonia y cuál será la agenda de De la Espriella antes y después de ser investido. Lo único es es que la ceremonia dará inicio hacia las 3 p.m.

De la Espriella recibió este miércoles la banda presidencial que utilizará en su investidura. La banda fue entregada por un grupo de veteranos y reservistas y fue confeccionada por Luis Abel Delgado, conocido como el "sastre de los presidentes y los papas", quien también elaboró las bandas presidenciales de los exmandatarios colombianos Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, así como las de los estadounidenses Bill Clinton, George H. W. Bush y George W. Bush. Delgado ha confeccionado además bandas presidenciales para cinco mandatarios de Ecuador, cuatro de Perú, tres de Brasil, tres de Panamá y dos de Costa Rica, además de vestiduras para varios pontífices, le dijo al presidente electo.



¿Quiénes son los invitados?

Los jefes de Estado y Gobierno presentes serán el ey de España Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el pPresidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el pPrimer Ministro de Curazao en representación de Países Bajos, Gilmar Simon "Pik" Pisas; el `presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el ⁠Jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura. También estarán los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa; de Guatemala, Karin Herrera, y de Perú, Luis Galarreta. Estarán los cancilleres de España, José Manuel Albares Bueno, así como de ⁠Argentina, ⁠Ecuador, ⁠Panamá, ⁠Chile, ⁠Honduras, ⁠Israel, ⁠Suecia, ⁠Brasil, ⁠Marruecos, Uruguay y ⁠Portugal (Ministro de la Presidencia). Estre los invitados también figura el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Del plano nacional, estarán cuatro expresidentes: Álvaro Uribe, Cesar Gaviria, Andrés Pastrana e Ivan Duque.

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