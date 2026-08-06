Precio del dólar en Colombia hoy, 6 de agosto de 2026: así abrió la TRM este jueves; vuelve a bajar

El precio del dólar en Colombia abrió este jueves 6 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.179,40, de acuerdo con la cotización oficial vigente para la jornada. La cifra muestra una nueva caída de la moneda estadounidense frente al peso colombiano y mantiene la tendencia observada durante las últimas sesiones del mercado cambiario. La TRM de este jueves quedó por debajo del nivel registrado el miércoles 5 de agosto, cuando la tasa se ubicó en $3.204,51. La diferencia entre ambas jornadas es de $25,11, equivalente a una variación negativa de 0,78%. Esto significa que por cada 1.000 dólares negociados, el valor en pesos colombianos es hoy $25.110 menor frente al cálculo realizado con la tasa oficial del día anterior.

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El retroceso del dólar no comenzó este jueves. El miércoles la moneda ya había registrado una corrección luego de la subida observada el 4 de agosto. Ese día la TRM se encontraba en $3.230,44, mientras que el miércoles descendió a $3.204,51 y este jueves volvió a bajar hasta $3.179,40. Con este comportamiento, el mercado cambiario acumula dos jornadas consecutivas de descensos. Además, la cotización actual se acerca nuevamente a los niveles observados durante el arranque de agosto, después del repunte que llevó al dólar por encima de los $3.230 durante los primeros días del mes.

El movimiento también refleja lo ocurrido en las negociaciones del mercado spot del 5 de agosto, jornada en la que el dólar registró precios entre $3.173,00 y $3.193,35, con un promedio de cierre cercano a los $3.179. Esa dinámica terminó siendo la base para la TRM que rige este 6 de agosto.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

A continuación se presentan las tarifas promedio de referencia en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.340 $3.390 Medellín $3.360 $3.500 Cali $3.200 $3.350 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.290 $3.340 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó lo siguiente: "Es una semana donde el mercado laboral de EE.UU. tomará el protagonismo. El cese al fuego momentáneo en Medio Oriente abre un frágil espacio de optimismo, con el petróleo cediendo en la apertura del lunes, lo que refuerza el escenario constructivo para las monedas emergentes. El NFP del viernes será el dato que defina si ese optimismo se consolida o se revierte". "La evolución del conflicto geopolítico actúa como variable amplificadora: una desescalada sostenida podría profundizar los movimientos favorables para las monedas emergentes más allá de los niveles proyectados, mientras que una nueva escalada podría acelerar la presión sobre el tipo de cambio independientemente de lo que digan los datos macro", agregó.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL