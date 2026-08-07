Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 7 de agosto de 2026: números ganadores

El Chontico Día realiza este viernes 7 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

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Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el tiquete correspondan exactamente con el resultado oficial. Además, en las modalidades que incluyen la quinta balota, también debe verificarse ese dato. El comprobante debe permanecer en buen estado, ya que los boletos con tachaduras, enmendaduras o deterioro pueden perder validez para el cobro.

Resultados de Chontico Día del 7 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este viernes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 5056

5056 Quinta cifra: 8

¿A qué hora se juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.



Por su parte, las demás modalidades del juego tienen la siguiente programación:



Chontico Noche: de lunes a viernes a las 7:00 p.m.

Chontico Noche: sábados a las 10:00 p.m.

Chontico Noche: domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo funciona Chontico Día?

Esta modalidad pertenece a las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrar la jugada en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el proceso de compra, el sistema permite ingresar manualmente el número deseado o generar una combinación de forma automática. El valor mínimo para participar es de $500, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

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Al finalizar la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades que contemplan esta opción dentro del plan de premios.

Modalidades de premiación

El juego ofrece diferentes formas de obtener un premio, según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas:

Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras directo (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras directo (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinado (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad tiene reglas específicas, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de verificar los resultados.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento depende del valor obtenido.

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Los premios inferiores a $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto autorizado donde fue registrada la apuesta, presentando el comprobante original en buen estado.

Cuando el premio es igual o superior a $100.000, el trámite debe adelantarse en los puntos autorizados por el operador, entre ellos las oficinas de Paga Todo. Para ello será necesario ser mayor de edad, diligenciar los datos personales en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia del documento de identidad. En premios de mayor cuantía podrán solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios exigidos por la normatividad vigente.

Asimismo, los premios que superen los montos establecidos por la legislación colombiana están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.



Plazo para reclamar el premio

El comprobante ganador mantiene su validez durante un año contado a partir de la fecha del sorteo, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. Una vez transcurre ese plazo sin realizar el trámite de cobro, el derecho a reclamar el premio expira.

Por esta razón, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el tiquete en perfecto estado y evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles fraudes durante el proceso de verificación y reclamación.