Revise los resultados de Chontico Día hoy, 7 de noviembre de 2026: número ganador

Este sábado 7 de noviembre se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Los participantes podrán consultar las cuatro cifras ganadoras y el resultado de La Quinta para verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.

El sorteo de este sábado corresponde al número 5416 y está programado para la 1:00 p.m., con transmisión por el canal regional Telepacífico. S



Resultado del Chontico Día del 7 de noviembre

Estos son los datos del sorteo de este sábado:



Número ganador: 4434

La Quinta: 5

Los jugadores deben comparar el resultado oficial con los números registrados en sus tiquetes. La verificación debe realizarse a través de los canales autorizados del operador.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

El Chontico es un juego de chance de origen regional del Valle del Cauca. Para participar, cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. El premio depende de la modalidad elegida y de la coincidencia con el resultado del sorteo.

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Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

El Chontico Día se juega de lunes a sábado a la 1:00 p. m. Los domingos y festivos tiene un horario especial, que puede consultarse en los canales del operador.



¿Cuánto paga el Chontico Día?

El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas, el orden y el tipo de apuesta. Como referencia, el plan de premios contempla multiplicadores para las modalidades de una, dos, tres y cuatro cifras. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en orden exacto puede representar un pago de hasta 4.500 veces el valor apostado.



El monto final está sujeto a las condiciones del juego y a los descuentos de ley que correspondan.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico?

Para cobrar un premio, el ganador debe conservar el tiquete original en buen estado y presentar su documento de identidad. Paga Todo señala que para premios iguales o superiores a $100.000 se deben cumplir requisitos como ser mayor de edad, entregar el tiquete debidamente diligenciado y presentar una fotocopia de la cédula.



Se recomienda consultar con el operador los documentos adicionales que puedan solicitarse según el monto del premio y verificar siempre los resultados por medio de los canales oficiales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.