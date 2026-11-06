Lotería de Santander de hoy, 6 de noviembre de 2026: resultados y número ganador del premio mayor

La Lotería de Santander realiza este viernes 6 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de apostadores esperan conocer si sus billetes tienen el número y la serie ganadores. El juego entrega un premio mayor de $6.500 millones, además de varios premios secos y aproximaciones.

El sorteo se transmite a las 11:00 p. m. por el canal regional TRO y a través de las redes sociales oficiales de la entidad. Los resultados se podrán consultar una vez termine la extracción de las balotas.

Resultados de la Lotería de Santander de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

Las cifras ganadoras del sorteo de este viernes están pendientes de publicación.



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Serie: pendiente de publicación.

El último resultado disponible corresponde al sorteo del viernes 30 de octubre de 2026:



Número ganador: 8037.

8037. Serie: 261.

Los apostadores pueden comparar las cifras de su billete con los resultados oficiales para verificar si obtuvieron el premio mayor, alguno de los secos o una aproximación.

Publicidad

¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

Para participar en la Lotería de Santander, el jugador debe adquirir un billete que contiene:



Un número principal de cuatro cifras.

Una serie adicional que identifica el conjunto de billetes.

Tres fracciones numeradas del 1 al 3, que pueden comprarse individualmente o en conjunto.

Para ganar el premio mayor se debe acertar tanto el número como la serie. También existen premios secundarios o secos y aproximaciones que permiten obtener ganancias sin acertar la combinación completa.

De acuerdo con la información suministrada en la nota de referencia, el billete completo tiene un valor de $18.000, mientras que cada fracción cuesta $6.000.



Otros premios de la Lotería de Santander

Además del premio mayor de $6.500 millones, el plan de premios informado incluye:



1 premio seco de $700.000.000.

2 premios secos de $500.000.000.

3 premios secos de $300.000.000.

4 premios secos de $200.000.000.

7 premios secos de $100.000.000.

20 premios secos de $50.000.000.

10 premios secos de $20.000.000.

15 premios secos de $10.000.000.

También se contemplan premios por aproximaciones, como mayor invertido, tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos primeras cifras y combinaciones con serie.



¿Dónde se compra el billete de la Lotería de Santander?

Los billetes pueden adquirirse en puntos de venta físicos autorizados y a través de los canales y plataformas digitales habilitados por la entidad.

Antes de comprar, se recomienda verificar que el punto de venta o la plataforma estén autorizados para comercializar el juego.



¿Cómo reclamar un premio?

El proceso de reclamación depende del monto obtenido. Según la información de referencia:



Premios inferiores a $3.000.000: pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas.

pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas. Premios superiores a $3.000.000: deben gestionarse en las oficinas de la Lotería de Santander, en la calle 36 n.º 21-16, en Bucaramanga.

Para adelantar el trámite se debe presentar el billete original en buen estado y un documento de identificación válido. La entidad también recomienda consultar previamente sus canales de atención para conocer los requisitos y las deducciones legales aplicables.

Los billetes premiados tienen una vigencia de un año desde la fecha del sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, los recursos se transfieren al sistema de salud, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.