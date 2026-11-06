Lotería de Medellín de hoy, viernes 6 de noviembre: consulte el número ganador y la serie

Este viernes 6 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de miles de millones de pesos. Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para comprobar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.

Resultado de la Lotería de Medellín hoy, 6 de noviembre

La Lotería de Medellín juega una nueva edición este viernes. Los jugadores podrán revisar las cifras ganadoras una vez finalice el sorteo y la entidad publique el reporte oficial.

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Estos son los datos que debe consultar:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial].

Serie: [pendiente de publicación oficial].

Fecha del sorteo: viernes 6 de noviembre de 2026.

Premio mayor: [pendiente de confirmación].

Número de sorteo: [pendiente de confirmación].

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entrega diferentes premios secos y otras categorías que también pueden beneficiar a los participantes.



¿A qué hora juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín realiza tradicionalmente sus sorteos los viernes en horas de la noche. Para esta edición, se recomienda consultar la programación oficial de la entidad y sus canales de transmisión para confirmar el horario vigente.

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Una vez termina el sorteo, los resultados se publican para que los jugadores puedan verificar sus billetes y fracciones.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Medellín?

Si participó en el sorteo de este viernes, puede comprobar si obtuvo algún premio siguiendo estas recomendaciones:

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Consulte los resultados publicados por la Lotería de Medellín. Verifique que correspondan al sorteo del 6 de noviembre de 2026. Compare el número ganador y la serie con los datos de su billete. Revise el listado de premios secos y aproximaciones. Consulte los requisitos y plazos para reclamar el dinero, en caso de resultar ganador.

Recuerde que tanto el número como la serie deben coincidir con los datos de su billete para determinar si obtuvo el premio mayor.

¿Dónde verificar el número ganador y la serie?

Los resultados pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Medellín, donde se publica el reporte de cada sorteo y la relación de premios.

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También es recomendable conservar el billete en buen estado y contrastar cualquier resultado encontrado en páginas externas con la información oficial de la entidad.

El resultado definitivo de este viernes 6 de noviembre debe actualizarse una vez se publique el acta correspondiente al sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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