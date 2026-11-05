Fenalco propone que el incremento del salario mínimo para 2027 no supere el 9%

En entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, afirmó este jueves que la propuesta del gremio es que el aumento del salario mínimo para 2027 no sobrepase el 9%. El dirigente gremial sostuvo que la fijación del salario debe ajustarse estrictamente a los indicadores económicos de inflación y productividad del país. Al referirse a las proyecciones para la concertación salarial, Cabal afirmó: "Si nosotros miramos cómo va a terminar la inflación este año y miramos también en la productividad el salario no debería superar más allá del 9%".



Retorno a la fórmula técnica

Desde la perspectiva del gremio comercial, el incremento salarial debe recuperar la ortodoxia técnica para proteger la economía sin perder de vista la capacidad adquisitiva de los trabajadores. En sus palabras textuales, el presidente de Fenalco señaló: "Tenemos que regresar de alguna manera a la ortodoxia el cálculo del incremento del salario mínimo que cuyo objetivo principal es mantener el poder adquisitivo de los salarios. Y eso se logra con reconocer el valor de la inflación y el valor de la productividad del país inmediatamente anterior".

De igual forma, Cabal criticó los ajustes realizados en años anteriores, advirtiendo sobre el riesgo de tomar decisiones sin sustento técnico: "El país no se puede ilusionar nuevamente con un incremento del salario mínimo populista como se hizo irresponsablemente el año pasado porque era un año preelectoral".



Impacto en el empleo y en las finanzas públicas

Cabal enfatizó que un aumento superior al 9% traería repercusiones negativas no solo para el sector privado y la generación de empleo formal, sino también para el propio Estado. Sobre este punto, expresó: "Creemos que es un salario que tiene que ser muy realista porque no solamente impacta la empresa privada, no solamente impacta el encarecimiento de la generación de un empleo formal, impacta también claro al Gobierno nacional, al Estado porque nuevamente esto repercute en el incremento del gasto público en un momento que estamos, como sabemos, con la olla raspada y tratando de solucionar el problema".

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El líder de Fenalco indicó que ya se han adelantado conversaciones con representantes del Gobierno nacional para buscar una definición concertada y equilibrada. A este respecto, concluyó: "Nosotros consideramos y lo hemos dialogado con algunos miembros del Gobierno que tiene que haber mucha sensatez para la el establecimiento bien sea la negociación en la comisión de concertación o si es por decreto hacerlo de manera razonable".



Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de 1.750.905 pesos, más auxilio de transporte, el cual es de 249.095 pesos. La fecha que se había dado para comenzar con la discusión del salario mínimo 2027 era el 25 de noviembre, pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría estudiando la posibilidad de que el diálogo entre las centrales de trabajadores y los empresarios inicie días antes.



Cabe recordar que, si para el 15 de diciembre de 2026 no se llega a un acuerdo entre las centrales de trabajadores y los empleados, el salario mínimo en Colombia será decretado por el Gobierno Nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella. La discusión del salario mínimo ya no empezaría el 25 de noviembre, sino que se daría la tercera semana del mes.

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