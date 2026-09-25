¡Revise si cayó el suyo! Resultados del sorteo Chontico Noche del viernes 25 de septiembre EN VIVO

La expectativa en torno a los juegos de suerte y azar en Colombia se renueva este viernes 25 de septiembre de 2026 con la realización de una nueva jornada del Chontico Noche, uno de los juegos de chance más conocidos en el país.

El sorteo se realiza en horas de la noche y los apostadores podrán consultar las cifras ganadoras una vez finalice la extracción de las balotas y se confirme oficialmente el resultado.

Boletín de resultados oficiales: viernes 25 de septiembre

El resultado del Chontico Noche de este viernes 25 de septiembre permanece pendiente de confirmación, debido a que el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.



Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Cómo funciona el juego y su estructura

El Chontico Noche pertenece a la categoría de apuestas permanentes o chance, un modelo que permite al usuario elegir una combinación personalizada de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999.

La propuesta se distingue por su flexibilidad de presupuesto, permitiendo expedir tiquetes desde un monto mínimo de $500 pesos. El plan de premios se liquida de manera proporcional a la cantidad invertida según la precisión del acierto:



Acierto de 4 cifras (Superpleno): retribuye 4.500 veces el valor neto apostado cuando coinciden los cuatro dígitos en el orden exacto.

retribuye 4.500 veces el valor neto apostado cuando coinciden los cuatro dígitos en el orden exacto. Acierto de 3 cifras (Pleno): otorga 400 veces la suma apostada al coincidir los últimos tres dígitos en orden exacto.

otorga 400 veces la suma apostada al coincidir los últimos tres dígitos en orden exacto. Modalidad La Pata (2 cifras): multiplica por 50 veces el monto jugado si coinciden las dos últimas posiciones.

multiplica por 50 veces el monto jugado si coinciden las dos últimas posiciones. Modalidad La Uña (1 cifra): paga 5 veces lo invertido si se acierta únicamente la última cifra de la combinación oficial.

Marco legal y procedimiento operativo para reclamar premios

Para solicitar el desembolso de los fondos en caso de resultar favorecido en los sorteos autorizados por la Lotería del Valle, el apostador debe cumplir con los requisitos establecidos para la validación del premio.



Integridad del título valor: la tirilla física o tiquete impreso debe conservarse en buen estado, sin arrugas severas, enmendaduras, tachaduras o daños que impidan su lectura.

la tirilla física o tiquete impreso debe conservarse en buen estado, sin arrugas severas, enmendaduras, tachaduras o daños que impidan su lectura. Acreditación del tenedor: el trámite está dirigido a personas mayores de edad, quienes deben presentar su documento de identidad vigente.

el trámite está dirigido a personas mayores de edad, quienes deben presentar su documento de identidad vigente. Ruta de pago según la cuantía: los premios se redimen de acuerdo con el monto y las condiciones establecidas por la red autorizada.

La extracción de las balotas de este viernes 25 de septiembre se realizará a las 7:00 p. m. Los resultados se actualizarán una vez finalice el sorteo y sean confirmados oficialmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.