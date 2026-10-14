Sinuano Noche: estos son los resultados de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

Los apostadores de El Sinuano Noche estuvieron atentos este miércoles 14 de octubre de 2026 a una nueva edición de uno de los chances más populares de Colombia. Este juego de suerte y azar cuenta con sorteos diarios en sus modalidades de día y noche, permitiendo a los jugadores apostar a números de cuatro cifras y participar por premios que multiplican varias veces el valor apostado.



Resultado de El Sinuano Noche hoy 14 de octubre de 2026

Ya fue realizado el sorteo de Sinuano Noche, correspondiente a este miércoles 14 de octubre. Estos fueron los resultados:



Número ganador: 4128

Últimas tres cifras: 128

Últimas dos cifras: 28

Última cifra: 5

Los jugadores deben verificar cuidadosamente su tiquete para comprobar si acertaron el número completo o alguna de las modalidades premiadas contempladas dentro del plan de premios del chance.



¿Qué es El Sinuano?

El Sinuano es un juego de apuestas permanentes o chance que tiene una fuerte tradición en la región Caribe colombiana. Los participantes pueden elegir una combinación numérica entre 0000 y 9999 y definir el valor de la apuesta antes del cierre del sorteo. Actualmente cuenta con dos sorteos diarios:



Sinuano Día: 2:30 p. m. todos los días.

Sinuano Noche: 10:30 p. m. de lunes a sábado y 8:30 p. m. domingos y festivos.

Gracias a esa frecuencia de sorteos, se ha consolidado como una de las alternativas más consultadas por los aficionados a los juegos de azar en distintas regiones del país. La mecánica es sencilla y sigue las reglas tradicionales del chance colombiano. El apostador selecciona un número de cuatro cifras, establece el monto de la apuesta y registra la jugada en un punto autorizado o en plataformas habilitadas por los operadores legales. Entre las modalidades más comunes se encuentran las apuestas directas a cuatro cifras, tres cifras, dos cifras y una cifra, además de las opciones combinadas y la quinta balota, que ofrece posibilidades adicionales de premio.



Plan de premios de El Sinuano

Los niveles de pago más conocidos de este chance son:



Cuatro cifras exactas: 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: 400 veces lo apostado.

Dos cifras: 50 veces lo apostado.

Una cifra: 5 veces lo apostado.

Premios con quinta balota: pueden incrementar significativamente el valor del premio según la modalidad jugada.

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y presentarlo ante el operador autorizado para iniciar el proceso de pago. También será necesario acreditar la identidad del apostador y cumplir con los procedimientos de validación establecidos para cada tipo de premio. Para premios de mayor valor pueden aplicarse verificaciones adicionales y las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana. Mientras tanto, los jugadores siguen atentos al próximo sorteo de Sinuano Noche, que se realizará este miércoles a las 10:30 p. m., en busca de una nueva oportunidad para acertar el número ganador y llevarse alguno de los premios disponibles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL