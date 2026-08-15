Sorteo Extraordinario de Colombia y Lotería del Quindío: resultados del 15 de agosto de 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia vuelve a jugar este sábado 15 de agosto de 2026 en una jornada especial realizada en convenio con la Lotería del Quindío. La expectativa de miles de apostadores se concentra en este sorteo, que forma parte de una edición conmemorativa asociada a los 60 años de la lotería quindiana y que cuenta con un plan de premios que supera los $36.700 millones.

El Extraordinario de Colombia es uno de los sorteos más conocidos del país y suele realizar alianzas con diferentes loterías departamentales. En esta ocasión, la entidad invitada es la Lotería del Quindío, una de las organizaciones fundadoras del Extra de Colombia.



Resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia hoy 15 de agosto de 2026

Los apostadores podrán consultar posteriormente los números fanadores a través de los canales oficiales del Sorteo Extraordinario de Colombia y de la Lotería del Quindío. Los resultados oficiales son los siguientes:

Número ganador:

Serie:

Plan de premios del Extraordinario de Colombia

Para esta edición del 15 de agosto, el sorteo ofrece un plan de premios superior a los $36.700 millones. El premio principal corresponde a $15.000 millones para el billete ganador. Además, el plan contempla:



1 seco de $1.000 millones.

2 secos de $500 millones.

1 seco de $300 millones.

1 seco de $200 millones.

1 seco de $100 millones.

10 secos de $20 millones.

10 secos de $10 millones.

Premios por aproximaciones al premio mayor.

El billete del Sorteo Extraordinario de Colombia para este sorteo especial tiene un valor de $20.000. Con la compra de un solo billete, los participantes ingresan al sorteo principal y también pueden acceder a beneficios promocionales incluidos por la organización.



¿Cómo se juega el Sorteo Extraordinario de Colombia?

La mecánica es similar a la de las loterías tradicionales del país. Cada billete cuenta con un número y una serie que participan en el sorteo. Durante la realización del evento se extraen los números ganadores correspondientes al premio mayor y a los diferentes premios secos establecidos en el plan oficial. Los jugadores deben conservar el billete para verificar posteriormente si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo. La revisión puede hacerse mediante los resultados oficiales divulgados por las entidades organizadoras.



La organización informó que este billete también incluye un plan de incentivos complementario. Con el mismo número y serie es posible participar por bonos relacionados con carro, moto, viaje y vivienda, según las condiciones establecidas para esta edición especial. Asimismo, el sorteo incorpora el denominado Recambio Ganador, que participa con las dos últimas cifras del número del billete, además de otras opciones promocionales incluidas para esta jornada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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