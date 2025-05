¿Sueña con trabajar en Europa? Sena abre vacantes a docentes en Alemania con sueldos de $15 millones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) por medio de su Agencia Pública de Empleo (APE) abrió oficialmente una convocatoria internacional de empleo dirigida a ciudadanos colombianos con formación en educación infantil. La oferta incluye 15 vacantes para desempeñarse como docentes de preescolar en Hesse, Alemania, a través de un proceso gestionado conjuntamente entre la entidad y una organización educativa alemana avalada por las autoridades migratorias de ese país.

Los interesados deberán contar con una licenciatura en educación infantil o preescolar y una experiencia laboral mínima de seis meses relacionada con la atención y formación de niños entre los 0 y los 6 años. Además, es importante haber trabajado en espacios como jardines infantiles, guarderías o instituciones similares, y demostrar habilidades de comunicación y trabajo con padres de familia.

Los aspirantes deben verificar que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos para cada convocatoria antes de enviar su postulación. Asimismo, es indispensable registrar o actualizar la hoja de vida en el portal de intermediación laboral del Sena, especificando con claridad la ocupación de interés en el campo correspondiente. Cabe señalar que el proceso de selección y las entrevistas podrán desarrollarse en modalidad presencial o virtual.



¿Cuáles son los requisitos del Sena para emplearse en Alemania?

Uno de los requisitos fundamentales es el manejo del idioma inglés en un nivel intermedio, especialmente en su forma conversacional, ya que los aspirantes deberán participar en una entrevista en este idioma como parte del proceso de selección. Las personas que resulten seleccionadas firmarán un contrato laboral a término indefinido y se vincularán directamente a la empresa empleadora alemana.

La jornada laboral será de 40 horas semanales en horario mixto, el salario mensual oscila entre 2.500 y 3.000 euros, lo que equivale aproximadamente entre 12 y 15 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio vigente. Además del salario, los trabajadores tendrán acceso a beneficios como seguro médico, pensión, seguro de desempleo y protección para la jubilación.



¿Cómo postularse a la oferta de empleo del Sena?

El proceso de postulación debe hacerse exclusivamente a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Allí, los candidatos deben dirigirse a la sección 'De Colombia para el mundo', registrar o actualizar su hoja de vida y asegurarse de indicar correctamente su interés en el cargo ofertado, siguiendo los pasos descritos en la solicitud identificada con el número 3910500. El sistema permitirá la postulación mientras no se haya alcanzado el número de hojas de vida requeridas por la empresa. Una vez se complete este número, la vacante pasará a etapa de seguimiento y ya no podrá ser visible, incluso si aún no ha llegado la fecha de cierre oficial.

Es importante destacar que el proceso de selección podrá realizarse de forma virtual o presencial. En caso de que se opte por la modalidad presencial, los candidatos preseleccionados deberán desplazarse, por cuenta propia, hasta el lugar determinado para las entrevistas. Por otro lado, si el proceso se lleva a cabo virtualmente, los aspirantes serán contactados directamente por la empresa empleadora para validar su perfil y programar una entrevista en línea. En ambos escenarios, se requiere disponibilidad para atender las citaciones en la fecha y hora establecidas.



¿Hasta cuándo hay plazo de postularse al Sena?

El periodo de aplicación para esta convocatoria está abierto desde el 13 de mayo y finalizará el 16 de junio de 2025, o antes, si se alcanza el número de candidatos establecido por la empresa. El Sena recomienda a los interesados iniciar o actualizar su trámite de pasaporte, pues en caso de ser seleccionados, deberán tener este documento al día para avanzar en el proceso migratorio y de vinculación laboral.

Sena abre vacantes a personal de enfermería en Alemania

Otras de las ofertas de empleo publicadas en la Agencia Pública de Empleo del Sena es un convenio con una organización del sector salud reconocida por las autoridades migratorias de Alemania. La entidad anunció esta convocatoria de empleo con el objetivo de brindar oportunidades a quienes deseen ejercer su profesión de enfermería en el extranjero, específicamente en Alemania, un país que actualmente presenta una alta demanda de personal en el sector salud.

Las vacantes están dirigidas a dos perfiles distintos: enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería. En total, se han dispuesto 115 puestos, de los cuales 100 son para profesionales con experiencia clínica, y los 15 restantes para auxiliares interesados en seguir formándose en el sistema de salud alemán a través de un modelo de formación dual.

Vacantes para enfermeros profesionales

En el caso de los enfermeros titulados, el proceso busca contratar a 100 personas bajo condiciones laborales que incluyen jornada completa (40 horas por semana) y contrato indefinido. La oferta está abierta para quienes cuenten con título universitario en enfermería, tarjeta profesional vigente y al menos dos años de experiencia laboral en hospitales o clínicas. Uno de los aspectos clave del proceso es que no se requiere dominio previo del idioma alemán.

En cuanto a la remuneración, quienes sean seleccionados recibirán inicialmente un salario bruto de 2.690 euros mensuales, aproximadamente $12 millones de pesos colombianos, dependiendo del tipo de cambio, durante el proceso de adaptación y homologación del título. Una vez completado ese trámite, el sueldo se incrementará a 3.380 euros brutos mensuales, lo que equivale a unos $15 millones de pesos, de acuerdo con la tasa vigente.

¿Cumple con los requisitos? El Sena abrió vacantes en Alemania para estos perfiles.

Vacantes para auxiliares de enfermería

En paralelo, la segunda convocatoria está diseñada para técnicos o tecnólogos en enfermería que estén dispuestos a capacitarse en Alemania mientras trabajan; para esta modalidad, se habilitaron 15 cupos. A diferencia del proceso para profesionales, en este caso no se exige experiencia previa, pero sí se requiere manejo de un segundo idioma, preferiblemente inglés, en un nivel intermedio.

Los seleccionados ingresarán a un modelo de formación dual que combina educación académica y práctica en centros médicos. El contrato de trabajo se firma desde el inicio del programa, con una jornada laboral semanal de 38.5 horas. Durante los tres años de duración del programa, el salario bruto mensual oscilará entre 1.150 y 1.350 euros. Una vez terminada la formación y obtenida la titulación equivalente a enfermero profesional en Alemania, los participantes podrán acceder a una remuneración mensual que ronda los $13.400.000 pesos colombianos, en función del valor de la moneda al momento de la contratación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co