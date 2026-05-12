Super Astro Sol resultados del martes 12 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

El calendario avanza y la suerte se renueva. Este martes, 12 de mayo de 2026, miles de colombianos centran su atención en el firmamento y en el azar con el sorteo del Super Astro Sol. En una jornada marcada por la esperanza de miles de apostadores, este juego se consolida como el puente entre la mística del zodiaco y la posibilidad real de transformar la vida económica de los ganadores gracias a su generoso plan de premios.



Resultado Super Astro Sol: Martes 12 de mayo de 2026

Bajo la estricta supervisión de las autoridades y delegados, el sorteo ha arrojado los siguientes resultados:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Recordatorio: Es fundamental que todo ganador verifique su tiquete original en los puntos de servicio autorizados de la red SuperGIROS o Su Red antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

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Es importante que los apostadores tengan presente que el sorteo de Super Astro Sol se juega a las 4:00 p. m. (hora colombiana). La transparencia del proceso es absoluta y los ciudadanos pueden seguir la transmisión oficial en vivo a través de la señal del Canal Uno. Minutos después de finalizar el sorteo, los resultados son publicados en los portales web oficiales y en las redes sociales del concesionario para facilitar la consulta masiva.



¿Cómo jugar y cuál es el costo del tiquete?

La mecánica del Super Astro Sol es una de las más dinámicas del país. El apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y combinarlo con uno de los 12 signos del zodiaco.



Accesibilidad: Puede participar con una inversión mínima de $500 pesos y un máximo de $10.000 pesos por tiquete.

Puede participar con una inversión mínima de y un máximo de por tiquete. Flexibilidad: El sistema permite elegir el signo de su preferencia o jugar con "todos los signos", lo que aumenta estadísticamente las probabilidades de ganar, aunque el valor de la apuesta se ajusta proporcionalmente.

Plan de premios

La estructura de este sorteo se basa en la modalidad de "contrapartida", donde el premio es proporcional a lo jugado:



4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Por ejemplo: Si usted apuesta $2.000 pesos y acierta las cuatro cifras y el signo, el premio bruto sería de $84.000.000.



Historia y funcionamiento del juego

Operado por Corredor Empresarial S.A. y regulado por Coljuegos, el Super Astro surgió hace más de dos décadas como una alternativa innovadora al chance tradicional. Su éxito radica en que no depende de un premio mayor acumulado que se divide entre ganadores, sino que cada tiquete premiado recibe su pago íntegro. Además, su trasfondo social es innegable: gran parte de las utilidades generadas se destinan mensualmente al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.



¿Qué hacer si es el feliz ganador?

Si los astros se alinearon a su favor este 12 de mayo, el proceso de reclamación es el siguiente:



Identificación: Presentar el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad.

Presentar el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad. Puntos de cobro: Para premios menores, puede acudir a cualquier terminal de la red SuperGIROS o Su Red . Para premios de alta cuantía, se debe acudir a las sedes administrativas autorizadas.

Para premios menores, puede acudir a cualquier terminal de la red . Para premios de alta cuantía, se debe acudir a las sedes administrativas autorizadas. Obligación tributaria: Recuerde que, según el Estatuto Tributario, a todo premio que supere la base mínima se le descontará el 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.