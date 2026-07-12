Resultados de Caribeña Día del 12 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 12 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor reconocimiento en Colombia. Como sucede en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y, una vez finaliza, el operador publica los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan comprobar si su combinación coincide con la ganadora.



Este juego hace parte del sistema de apuestas permanentes y mantiene una programación diaria, incluidos domingos y festivos. Además de ofrecer diferentes modalidades de premiación, los recursos obtenidos a través de las apuestas legales contribuyen al financiamiento del sistema de salud en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente por medio de los canales oficiales del operador y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde el pago de algún premio.

Resultados de Caribeña Día del 12 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: [Por definir]

[Por definir] Quinta cifra: [Por definir]

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial divulgada por el operador. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también deberá verificarse ese dato antes de solicitar el pago de un premio.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la jugada y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.



Durante el sorteo se extraen cuatro cifras que conforman el número ganador y una quinta cifra complementaria utilizada en determinadas modalidades del juego. El sistema permite elegir el monto de la apuesta de acuerdo con el presupuesto de cada participante, respetando los valores mínimos establecidos.

Publicidad

Esta modalidad se juega todos los días del año, por lo que diariamente se publica una nueva combinación oficial.

Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de premiación contempla diferentes categorías, dependiendo del nivel de acierto y de la modalidad elegida al momento de registrar la apuesta.

Publicidad

Las principales son:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Dos cifras (pata): entrega 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): paga cinco veces el valor registrado.

El premio definitivo dependerá del tipo de jugada seleccionada y del dinero consignado en el comprobante al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el comprobante original, sin tachaduras, alteraciones o deterioro.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que las sumas superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes, de acuerdo con los procedimientos vigentes.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y abstenerse de compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida de prevención frente a posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co