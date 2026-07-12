Fuertes lluvias en Colombia dejan miles de afectados en varias regiones: así está la situación

Las lluvias y desbordamiento de ríos han golpeado con fuerza a los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las inundaciones han arrasado cultivos, puentes y viviendas, dejando incomunicados algunos territorios. El censo más reciente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) da cuenta de 3.600 familias damnificadas en Casanare y más de 8.000 en Arauca. En Boyacá, hay más de 1.000 familias damnificadas, daños en la infraestructura vial y al menos 20 puentes fueron arrasados.

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Arauquita (en Arauca) es uno de los municipios más afectados. Según informó su alcalde, el 70 % está inundado y hay más de 4.400 familias y 17.800 personas afectadas. En otros municipios del departamento las inundaciones han anegado hectáreas de tierra y destruido vías. En Tame, cerca de 40 mil personas se quedaron sin agua. "Hoy en consejo departamental de Gestión del Riesgo declaramos la calamidad publica departamental y, de manera inmediata, hemos procedido con la elaboración el plan de acción específico, donde cada uno de los municipios que han resultado afectados en medio de esta ola invernal van a dar a conocer cuáles son esas actividades", aseguró Renson Jesús Martínez, gobernador de Arauca.

Asimismo, Nelsy Milena Fuentes, presidenta de Puerto Nidia (Tame) hizo un llamado a los entes territoriales para que "por favor se apersonen de nosotros. Estamos demasiado damnificados, no somos los únicos, hay mas y entendemos los casos, que hay mas veredas damnificadas".



En Casanare, San Luis de Palenque es la zona donde hoy narran con desesperanza la realidad que enfrentan. “Da mucha tristeza llegar a nuestras casas y ver todo bajo el agua, eso es algo que yo creo que antes lo mirábamos por televisión y decíamos, quizás a nosotros no nos toque, pero hoy que nos ha tocado", aseguró una de las afectadas.



Las autoridades adelantan un censo para ayudar a los damnificados. "Hemos verificado un aproximado de 30 viviendas que pena, que están destruidas totalmente, muchas de ellas también están agrietadas más o menos unas 60 viviendas agrietadas y esperamos que el rio no siga aumentando su caudal porque ese número puede aumentar", dijo Julián Camacho, coordinador gestión del riesgo municipal.

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Por su parte, Javier Pava, director de la UNGRD, indicó: "Estamos consolidando en la mañana de hoy el tipo de necesidades para poder definir digamos cuáles son las ayudas y establecer el proceso de desplazamiento de las ayudas al departamento".

El agua no da tregua en Boyacá

El departamento de Boyacá atraviesa una emergencia sin precedentes por cuenta de las intensas lluvias del pasado jueves que duraron más de 15 horas y por ahora mantienen al departamento con calamidad pública. Algunas vías, acueductos, cultivos, pastos y puentes quedaron bajo el agua en al menos 27 municipios del departamento.

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"En lo que me recuerde no había no me había una situación así. Yo tengo 73 años y sí había invernadas duras, pero que uno recuerde una situación de estas no se había no había uno escuchado eso", dijo una de las afectadas. La atención de organismos de socorro y autoridades rápidamente se activó para llegar a más de 1.000 familias damnificadas. Mientras tanto, más de 12 máquinas amarillas están en diferentes puntos del departamento para recuperar la movilidad de los municipios más afectados.

LAURA VALENTINA MERCADO

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