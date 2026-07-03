Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno

Mientras avanza el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro con el de Abelardo de la Espriella, que encabezan el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya empiezan a conocerse los nombres de quienes harán parte del gabinete del abogado, que también avanza en un empalme territorial con gobernadores, alcaldes y ciudadanos.

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Hasta el momento, el gobierno entrante ha confirmado tres funcionarios, aunque suenan con fuerza otros nombres en importantes carteras del Gobierno.



Rodrigo Lara, ministro del Interior

Fue el primer nombre confirmado para conformar el gabinete de De la Espriella. El excongresista designado es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur que fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1984.

Abogado graduado de la Universidad Externado, con una especialización en el Instituto de Estudios Políticos de París y un Magister de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), ya contaba con experiencia en el Ministerio del Interior como asesor externo para temas de ordenamiento territorial. Además, fue asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. (Lea también: Rodrigo Lara, mininterior designado por De la Espriella, explicó cómo será relación con la oposición)



Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda

Hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y sobrino del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.



Es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política. Fue gerente internacional de ASOCOLFLORES entre 1990 y 1992 y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior. También fue vicecontralor general de la República de 1994 a 1996 y presidente de Bancóldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia). Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejerció como embajador de Colombia en Francia y luego en la dirección de la Cámara de Comercio Colombo Americana. (Lea también: Reforma tributaria, déficit fiscal y Ecopetrol: los retos del ministro designado de Hacienda)



Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente

Biólogo Marino, investigador y director de Conservation International Colombia. Fue viceministro de Política y Regulación Ambiental entre 1997 y 1998 y se desempeñó como consultor del Banco Mundial en proyectos de infraestructura y manejo ambiental para varios países de América Latina. Además, ocupó cargos en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Empresa Multipropósito Urrá y el entonces Ministerio del Medio Ambiente.



Además, suenan estos nombres para ocupar otras carteras: Iván Cancino, Ministerio de Justicia; Viviane Morales, Ministerio de Educación, y Elsa Noguera, Ministerio de Transporte. (Lea también: Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habla sobre el fracking: ¿se hará en áreas protegidas?)

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