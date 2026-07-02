Resultados Super Astro Sol último sorteo de hoy jueves 2 de julio de 2026: números ganadores y signo

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia se ha consolidado como un componente vital de la economía nacional, no solo por su capacidad de generar empleo, sino por su rol estratégico en la financiación del sistema de salud pública a través de las denominadas rentas cedidas. Al iniciar este jueves 2 de julio de 2026, la atención de los mercados de apuestas se centra en el Super Astro Sol, un producto que ha sabido sortear las fluctuaciones económicas gracias a su modelo de contrapartida y su vinculación con la astrología.



Este inicio de mes está marcado por un contexto laboral y fiscal particular. Desde ayer, 1 de julio, entró en vigor el incremento del recargo dominical al 90% y se avanza en la reducción de la jornada laboral, factores que influyen en el consumo de bienes y servicios de entretenimiento en el país. En este panorama, el Super Astro Sol se mantiene como una opción de inversión de bajo costo y alto retorno potencial, permitiendo participaciones desde los $500 hasta los $10.000 pesos, lo que garantiza su capilaridad en todos los estratos socioeconómicos.



Resultados Super Astro Sol último sorteo de hoy jueves 2 de julio de 2026

Como es costumbre, el sorteo se realizó a las 4:00 p. m. bajo la estricta vigilancia de delegados oficiales y con transmisión en directo por Canal Uno, asegurando la transparencia que exige la regulación de Coljuegos. Para el día de hoy, los datos son:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Signo zodiacal: Pendiente

A la espera de la validación de los resultados actuales, los analistas observan las tendencias recientes. El sorteo del pasado martes 30 de junio cerró el mes con el número 9163 y el signo Géminis. Previamente, el viernes 26 de junio, el favorecido fue el 0594 bajo el signo de Tauro. Estas cifras no son solo datos al azar; para la economía del sector, representan el flujo constante de ganadores que dinamizan el comercio local en los puntos de recaudo autorizados.



¿Cómo funciona Super Astrol Sol y cómo participar?

Desde una óptica financiera, el mayor atractivo de este sorteo es su multiplicador de 42.000 veces el valor apostado para quienes logran el acierto total de las cuatro cifras y el signo. No obstante es imperativo recordar que estas ganancias brutas están sujetas a la normativa tributaria vigente.

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Cualquier premio está gravado con un IVA del 16% sobre la apuesta y, en caso de superar los topes de ley, se aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Por ejemplo, un apostador que logre el premio mayor con una inversión de $1.000 obtendría teóricamente $42 millones, pero el valor neto recibido será inferior tras los descuentos fiscales que nutren las arcas del Estado.

Para los afortunados de este 2 de julio, el proceso de reclamación exige rigor documental para cumplir con los estándares de prevención de lavado de activos. Los premios que no superen las 48 UVT (aprox. $2.035.776) pueden hacerse efectivos en redes como SuperGIROS o Su Red.



Sin embargo, para montos mayores a 182 UVT (más de $7.718.984), los protocolos se elevan: el ganador debe presentar el tiquete original sin enmendaduras, fotocopia de la cédula al 150% y diligenciar el formato SIPLAFT. Este nivel de exigencia garantiza que el flujo de capitales dentro del juego legal sea rastreable y seguro para el sistema financiero colombiano. Con la mirada puesta en el cierre de la semana, el Super Astro Sol reafirma su posición como un pilar de confianza en la economía del azar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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