Resultados Super Astro Sol, último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026: números ganadores

Los apostadores en Colombia siguen atentos a los sorteos diarios de la lotería para verificar si sus tiquetes resultaron premiados en esta popular jornada. A continuación, se presenta el reporte detallado con las cifras y la combinación oficial que determinan las apuestas ganadoras del Super Astro Sol.



¿Qué número cayó en el Super Astro Sol?

La jornada de este juego de suerte y azar ha finalizado con la verificación de las autoridades competentes. El sorteo se transmite habitualmente en televisión abierta para ofrecer la máxima garantía y transparencia a cada uno de los participantes que adquirieron su formulario en los puntos autorizados.

A continuación, la combinación correspondiente al premio mayor del sorteo de la fecha:



Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Para comprobar si su apuesta es acreedora de un incentivo monetario, se aconseja corroborar cuidadosamente la totalidad de los dígitos registrados en el tiquete impreso frente a la información avalada por las concesiones de juegos de azar.



Plan de premios del Super Astro Sol: ¿cuánto paga este juego?

El Super Astro Sol se distingue dentro de la oferta de juegos en el país por brindar un esquema de premiación escalonado que depende de la cantidad de aciertos obtenidos en relación con el orden de las balotas y la elección del signo zodiacal.Las modalidades de pago dentro de la estructura autorizada para este sorteo son las siguientes:



Cuatro cifras más el signo exacto: Otorga un pago equivalente a 42.000 veces la cantidad invertida en la apuesta.

Otorga un pago equivalente a 42.000 veces la cantidad invertida en la apuesta. Tres cifras más el signo exacto: Reconoce una ganancia de 1.000 veces la suma apostada.

Reconoce una ganancia de 1.000 veces la suma apostada. Dos cifras más el signo exacto: Otorga una retribución de 100 veces el valor apostado en el formulario.

Es fundamental tener presente que el monto máximo de apuesta permitido por tiquete está regulado legalmente, garantizando un marco de juego responsable para la ciudadanía.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol en Colombia?

El procedimiento para hacer efectivo el cobro de un tiquete ganador está condicionado por la cuantía del dinero obtenido, calculada a partir de las Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes en el territorio nacional. Todos los trámites deben adelantarse en las sedes o agencias de la red comercial autorizada. Para montos menores y mayores, los ganadores deben cumplir con los siguientes requerimientos documentales indispensables:



Presentar el tiquete o tiquete original de la apuesta en perfecto estado de conservación, sin enmendaduras, tachaduras ni alteración en el código de barras.

Presentar la cédula de ciudadanía original del titular del tiquete.

Adjuntar una fotocopia legible del documento de identidad por ambas caras.

En el caso de premios que superen los umbrales estipulados por la normativa (como aquellos que oscilan entre 48 y 181 UVT), las entidades encargadas exigen el diligenciamiento obligatorio del formulario SIPLAFT para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si la cifra excede las 182 UVT, adicionalmente se requerirá una certificación bancaria a nombre del ganador, ya que la transacción se efectuará mediante transferencia de fondos dentro de un plazo estipulado por el operador de servicio.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales

Todos los premios otorgados por conceptos de loterías, chances y juegos de suerte en Colombia están cobijados por la legislación tributaria vigente dictada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con el Estatuto Tributario, los premios que sobrepasen el tope mínimo exento de UVT están sujetos a la retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional, la cual corresponde al 20 % sobre el valor bruto del incentivo obtenido. Esta deducción la realiza directamente la empresa operadora en el instante de hacer el desembolso correspondiente, por lo que el usuario recibe la suma neta descontando las obligaciones fiscales estipuladas por el Estado.



La importancia de apostar legal y la supervisión de Coljuegos

Jugar de manera legal constituye una garantía fundamental para la seguridad del consumidor. Al adquirir los tiquetes en redes autorizadas y puntos oficiales de venta, los apostadores aseguran que el cobro del dinero estará plenamente respaldado bajo las normas jurídicas del país.



Asimismo, la explotación legal de los juegos de suerte y azar representa un recurso vital para la financiación del sistema público nacional de salud en Colombia. Bajo la estricta vigilancia y regulación de Coljuegos, así como de las secretarías de gobierno locales, las rentas generadas por estos sorteos se destinan a la atención médica e infraestructura hospitalaria de la población más vulnerable del país. Consultar siempre las plataformas oficiales evita caer en estafas y garantiza un ejercicio de apuestas transparente y responsable.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR

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