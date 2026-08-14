Resultados Caribeña Día, último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026: números ganadores

El chance Caribeña Día realizó una nueva jugada en Colombia y los apostadores ya pueden consultar si el número jugado coincide con la combinación oficial emitida en las últimas horas. Esta modalidad de juego, con alta demanda en la región Caribe y otras zonas del país, entregó un nuevo reporte para sus miles de compradores.

¿Qué número cayó en la Caribeña Día?

A continuación se detalla el reporte del sorteo de la Caribeña Día de este periodo. Recuerde comparar detalladamente cada una de las cifras impresas en su tiquete físico o comprobante digital antes de reclamar cualquier incentivo económico.



Número ganador:

La "Quinta" cifra:

Mecánica de cobro y requisitos para reclamar el premio

Si la combinación de su tiquete coincide con la cifra entregada por la Caribeña Día, debe iniciar el trámite de cobro siguiendo el protocolo dispuesto por la empresa distribuidora y autorizada. Los ganadores cuentan con un plazo máximo estipulado por la ley general de juegos de suerte y azar para hacer efectivo su dinero.



Documentación requerida

Para hacer efectivo el cobro del incentivo, el usuario debe presentar ante el punto de venta o centro de atención al cliente autorizado los siguientes elementos obligatorios:



Tiquete original: El comprobante de papel debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras, rasgaduras o alteraciones que impidan la lectura de los códigos de seguridad y los números jugados. Documento de identidad: Presentación de la cédula de ciudadanía original en formato físico o cédula digital válida expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En caso de personas extranjeras, se exigirá la cédula de extranjería o pasaporte vigente. Formulario de solicitud: Diligenciamiento de la planilla de cobro de premios, la cual se entrega directamente en los puntos autorizados para el control de la entrega de los fondos.

Descuentos e impuestos sobre las ganancias en Colombia

Todos los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en el territorio colombiano están sujetos a las normativas tributarias vigentes fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Retención por ganancias ocasionales

De acuerdo con el Estatuto Tributario, cuando el monto del premio supera el tope estipulado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.



Porcentaje de retención: La tarifa legal vigente sobre el valor bruto del premio obtenido equivale al 20 %.

La tarifa legal vigente sobre el valor bruto del premio obtenido equivale al 20 %. Descuento automático: La entidad pagadora efectúa la deducción correspondiente al momento de girar el dinero al ganador, entregando el saldo neto junto con el certificado de retención en la fuente exigido para la declaración de renta.

Importancia de jugar de manera legal en Colombia

El sector de los juegos de suerte y azar en el país opera bajo un marco legal diseñado para garantizar la transparencia de cada sorteo y la protección de los recursos públicos destinados a la salud de los ciudadanos.



El rol de Coljuegos y el aporte a la salud

Coljuegos es la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar, fiscalizar y regular los juegos de suerte y azar en Colombia. Comprar la Caribeña Día en concesionarios legales garantiza beneficios directos para los usuarios y la sociedad:



Transparencia en el juego: Los sorteos autorizados cuentan con delegados de las alcaldías locales, autoridades de control y auditores independientes que certifican la transparencia del proceso de extracción de balotas.

Los sorteos autorizados cuentan con delegados de las alcaldías locales, autoridades de control y auditores independientes que certifican la transparencia del proceso de extracción de balotas. Transferencias al sector salud : Una porción del valor total de cada apuesta comercializada legalmente se destina por mandato constitucional al financiamiento del sistema público de salud, beneficiando la atención médica de la población más vulnerable.

: Una porción del valor total de cada apuesta comercializada legalmente se destina por mandato constitucional al financiamiento del sistema público de salud, beneficiando la atención médica de la población más vulnerable. Garantía de pago: Al comprar en la red legal registrada, el apostador cuenta con el respaldo jurídico e institucional para exigir la entrega de los premios obtenidos conforme a los reglamentos establecidos. Conserve su tiquete en un lugar seguro y verifique nuevamente los datos en las terminales autorizadas antes de iniciar el procedimiento formal de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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