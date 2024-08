Transportadores rechazan alza de diésel: “No tenemos la reactivación económica”

Dos meses después de haber llegado a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro selló con los transportadores un pacto para congelar hasta julio de 2023 el precio del galón del ACPM, mientras la gasolina iba por la autopista de los 15 mil pesos, pero un mes antes de este plazo comenzaron los rumores de alza.

>>> Le puede interesar: Subirá precio del diésel, informó el Ministerio de Hacienda: "No habrá acuerdo"

A pesar de que durante el lanzamiento de la Cámara Intergremial del Transporte, en junio de 2023, el exministro de Transporte William Camargo calmó los ánimos afirmando que “el valor del combustible se va a mantener estable, mientras estas conversaciones avanzan”, en julio de 2023 el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a decir que sí habría alzas en los precios para cerrar la brecha, pero hasta noviembre.

En las últimas horas, el ministro Bonilla anunció el inminente aumento del precio en el galón de diésel en el país, que no hubo acuerdo con los transportadores y que el Gobierno tiene que reajustar el precio del ACPM de manera gradual.

Publicidad

¿Qué pasó en medio de los diálogos para llegar a un posible acuerdo?

Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte Unidos, explicó en Noticias Caracol en vivo que “el viernes teníamos la (reunión) definitiva con el señor ministro respecto de si estábamos de acuerdo con el alza de los precios de la ACPM y nosotros, unánimemente, la Cámara Intergremial de Transporte, le manifestamos que no estamos de acuerdo y esa fue la la reunión”.

Entre los motivos por los que no estaban de acuerdo con el alza de precios era porque “el ministro Ricardo Bonilla, a pesar de habernos escuchado en 10 mesas técnicas que le pusimos la fórmula del precio Colombia, no reformuló, el Gobierno no nos propuso ninguna fórmula y, así, pues realmente elevar el precio en 6.000 pesos, como él lo quiere, es prácticamente la debacle económico para el sector transporte y para la economía del país. Aparte de eso, no tenemos la reactivación económica, nuestros camiones no están rotando lo que deben rotar para pagarle el diésel a 6.000 como él quiere”.

Publicidad

>>> Le recomendamos leer: Subirá el precio del gas y diésel, advierte Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol