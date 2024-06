Ventas en Colombia llevan 17 meses en caída libre, según Fenalco: ¿a qué se debe eso?

Un reciente estudio de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que toma hasta el mes de mayo de 2024, revela que el gremio de comerciantes lleva 17 meses con ventas en franca caída.

>>> También le puede interesar: ¿Qué cambios traerá la reforma pensional en Colombia?

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, analizó en Noticias Caracol los preocupantes datos y explicó qué se está haciendo desde la entidad que dirige para mejorar las ventas.

“No ha habido en los últimos 17 meses, ni uno solo, en el que el comercio haya crecido respecto al mes del año anterior. En esta oportunidad se reveló que el 81% de los comerciantes vieron disminuir sus ventas o por lo menos permanecer iguales. Lo que preocupa más es el pesimismo que hay en el sector, ya que el 76% en este estudio de los comerciantes reveló que creen que las cosas tienden a empeorar en lo que resta del año”, manifestó Cabal.

Publicidad

¿Por qué razón las ventas vienen en caída?

Cabal explicó que “hay una mezcla de razones económicas y políticas. La razón política es la incertidumbre que está viviendo el país. Esto ha bajado totalmente los ánimos y el clima de los negocios, especialmente en materia de inversión, en materia de consumo, que es parte de lo que está afectando el comercio”.

“Lo segundo, sin lugar a duda, es el escenario de tasas de interés alto que hemos tenido recientemente, producto de la inflación. El Banco de la República, cumpliendo su tarea, ha venido disminuyendo eso paulatinamente, pero aún los costos de los intereses de las tarjetas de crédito siguen siendo altos y esto genera incertidumbre para endeudarse por parte de los colombianos”, dijo.

Publicidad

Agregó que la tercera razón, "que no es menos importante, es que este Gobierno se ha equivocado en la gestión del manejo de la economía colombiana y ha tomado medidas. Estamos viendo las consecuencias de la última reforma tributaria que le quitó capacidad de consumo, de inversión y de ahorro a los colombianos. Además, decretó unos impuestos, como por ejemplo el de las bebidas azucaradas, que ha afectado dramáticamente a las ventas de las tiendas. Es decir, estamos viendo consecuencias de una mala gestión económica”, aseguró el presidente de Fenalco.

Preguntado sobre si ese delicado panorama planteado puede generar el cierre de negocios o la caída de emprendimientos, Cabal manifestó: “Esto tiene varias consecuencias. Primero, los colombianos, y especialmente los comerciantes, somos empresarios muy resilientes y se está dando una batalla importante, se están generando medidas. Ahora vamos a lanzar una gran promoción a finales de junio para tratar de mantener el comercio activo”.

“Segundo, ya empezamos a evidenciar empresas que entran a la ley 1116. Tercero, se han comenzado a evidenciar no solamente faltas de oportunidades de generación de empleo, sino también de alguna manera recorte en las nóminas y en las plantas de personal. Cuarto, se han empezado a cerrar comercios más temprano o abrir más tarde para evitar más costos laborales. Y ya se comienza también a evidenciar, aunque no tenemos la estadística y la vamos a hacer, algunos cierres de comercios pequeños y medianos en algunas ciudades del país”, complementó Cabal.

Un dato muy revelador en el estudio de Fenalco indica que, a pesar de que han bajado las tasas de interés, cada vez los compradores utilizan menos las tarjetas de crédito.

Publicidad

Sobre lo anterior, Cabal adujo: “Lo que pasa es que las tasas de interés vienen bajando, pero no lo suficiente todavía. El costo de comprar con tarjeta de crédito sigue siendo alto y de alguna manera da temor endeudarse en un momento de una incertidumbre política en la que muchos colombianos nos preguntamos hacia dónde va el país”.

“Por otro lado, hay temor a endeudarse sabiendo que, por ejemplo, los costos laborales que se vienen con la reforma laboral se van a incrementar. Entonces, gran parte de las compras de hoy se hacen con tarjetas de crédito y, obviamente, mucha gente no tiene la suficiente capacidad de efectivo o de dinero en el banco para pagar con tarjeta de débito. Entonces eso es parte de lo que está pasando”, especificó Cabal.

Publicidad

¿A cuánto asciende el estimado de pérdidas estimado para los últimos 17 meses?

“Obviamente, las pérdidas nosotros no las medimos cuantitativamente porque las cifras no cabrían en una calculadora, pero sí es importante decir que las caídas del comercio más allá del 7%, 8% o 9% es prácticamente decrecer en sus activos y en sus inventarios en cerca de un 20% respecto al año anterior”, aseguró Cabal.

Finalmente, opinó sobre cómo vencer el pesimismo y la incertidumbre que está viviendo el comprador colombiano.

“El pesimismo y la incertidumbre son básicamente factores que muestran lo que es la falta de confianza en el país. Mientras mantengamos esta incertidumbre política va a ser muy difícil recuperar la confianza, mientras el Gobierno nacional no lidere, como no lo ha hecho en el último año, un plan de reactivación y choque concertada con los gremios, pues tampoco va a haber confianza. Estamos en una situación difícil porque no vemos como una luz clara que genere un mejor clima hacia los próximos meses”, concluyó Cabal.

>>>También puede leer: ¿Podría caerse la reforma pensional en la Corte Constitucional? Esto dicen expertos