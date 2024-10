El actor de Luffy en la adaptación de 'One Piece' desafía a El Rubius con un reto épico en Fortnite

Desde su éxito en la serie de One Piece en Netflix, Iñaki Godoy se ha ganado el cariño de los fans del anime y del gaming por igual. En un reciente encuentro en Twitch, el actor sorprendió al Rubius con un reto que ha dejado a todos hablando: entrenar a una persona que jamás haya jugado a Fortnite hasta conseguir su primera victoria.

El reto más difícil de Rubius hasta ahora

Godoy, conocido por su papel como Luffy, apareció en un vídeo durante el stream de Rubius con un desafío que calificó como uno de los "más difíciles" que el youtuber haya enfrentado. El reto consiste en encontrar a alguien sin experiencia alguna en videojuegos —mucho menos en Fortnite— y prepararlo hasta que logre ganar su primera partida en el popular battle royale de Epic Games.

"Mi reto es muy sencillo", explicó Godoy con una sonrisa. "Quiero que entrenes a alguien que nunca haya jugado a Fortnite, y lo lleves hasta la victoria". Esta propuesta ha causado furor en redes sociales, con miles de fans comentando cómo Rubius se enfrentará a esta difícil tarea.

La reacción de Rubius

Entre risas, Rubius no ocultó su sorpresa y admiración hacia el actor mexicano, pero también admitió lo complicado que será cumplir el reto. "Eso va a ser más difícil que subir a Unreal", bromeó, refiriéndose al nivel más alto de habilidad en Fortnite. Aunque escéptico sobre lograr el desafío, Rubius mostró su disposición para intentarlo, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

¡Nuevo reto para Rubius en Fortnite!



¡Esta vez viene de parte de Iñaki Godoy, actor que hace de Luffy en el live action de One Piece! 👀 pic.twitter.com/x79lrAYJzc — Rubius Updates (@RubiusUpd) October 20, 2024

El poder de 'One Piece' y Fortnite

Este inesperado crossover entre el actor de One Piece y uno de los streamers más grandes del mundo es una clara muestra del impacto global de ambas franquicias. Por un lado, One Piece ha conquistado el corazón de millones con su reciente adaptación en live-action, mientras que Fortnite sigue siendo uno de los juegos más populares y jugados a nivel mundial.

Sin duda, los fans de ambos universos estarán muy atentos para ver cómo Rubius afronta este complicado reto. ¿Logrará llevar a un principiante total a la victoria en uno de los videojuegos más competitivos del momento? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro: será un espectáculo digno de ver.

Mantente al tanto de los próximos streams de Rubius, ya que seguramente este desafío se convertirá en uno de los momentos más comentados de su canal.

