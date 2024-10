The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom recibe una nueva actualización con importantes correcciones

Los fans de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en Nintendo Switch tienen buenas noticias, ya que el juego ha recibido una nueva actualización que corrige varios errores que afectaban la experiencia de algunos jugadores. Esta aventura, lanzada a finales de septiembre, ha sido bien recibida, pero como es común en los títulos modernos, algunos problemas técnicos han aparecido desde su estreno. Ahora, con la actualización 1.02, se han realizado importantes ajustes para mejorar la jugabilidad.

Mejoras y correcciones en el parche 1.02

Esta nueva versión del juego se enfoca en solucionar errores que bloqueaban el progreso en ciertas misiones principales. Uno de los problemas más notorios ocurría en la Ciudad Goron, donde una pared invisible impedía que los jugadores avanzaran durante una misión en el Volcán de Eldin. Además, otro error permitía a los jugadores apuntar a un espacio vacío y quedar atrapados, impidiendo el avance. La actualización también incluye mejoras generales para optimizar la experiencia de juego en todo el título.

Un nuevo enfoque con Zelda como protagonista

Echoes of Wisdom es una entrega que destaca por poner a la princesa Zelda como protagonista, un cambio que muchos fans habían estado esperando. En esta historia, misteriosas grietas dimensionales aparecen por todo Hyrule, absorbiendo a sus habitantes, incluido Link. Esto obliga a Zelda a tomar las riendas para salvar el reino, usando un nuevo y misterioso artefacto. Este giro en la narrativa ha sido bien recibido, ya que añade frescura a la serie y permite explorar el personaje de Zelda de una forma más profunda.

Una actualización que mejora la aventura

Con la versión 1.02, Nintendo ha respondido rápidamente a las quejas de los jugadores, asegurando que la experiencia siga siendo fluida y sin interrupciones. La compañía continúa trabajando en mantener Echoes of Wisdom optimizado para brindar una aventura de calidad a todos los usuarios de Switch.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ya está disponible en Nintendo Switch, y la actualización 1.02 puede descargarse de inmediato. Los jugadores pueden esperar más novedades en el futuro, mientras Zelda sigue consolidándose como la heroína definitiva de Hyrule.

