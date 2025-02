El oscuro secreto detrás del asesinato de una joven en Itagüí: conocidos cobraron un seguro de vida

El 11 de marzo de 2018 es una fecha que los habitantes de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, no olvidarán. Ese día, una joven de 18 años esperaba regresar a su municipio, pero nunca llegó. La desaparición y asesinato de Smit Carolina Urrego en Itagüí consternaron a su familia. El Rastro conoció el caso en 2024.

En busca de un mejor futuro

Smit Carolina era una joven trabajadora y soñadora, estudiaba en el SENA mientras trabajaba para salir adelante. No obstante, en enero de 2018, se mudó a Itagüí, Antioquia, en busca de mejores oportunidades, confiando en la ayuda de su amiga de infancia, Daniela Rojas, quien en ese entonces ya tenía 19 años.

La joven buscaba un lugar donde realizar sus prácticas, pero, debido a las grandes dificultades que enfrentó, aceptó la oferta de Daniela, quien le propuso vivir con ella y su pareja en ese municipio. A cambio, le ayudarían a conseguir las prácticas y le ofrecieron trabajo en su hogar como empleada doméstica.

Según su familia, Smit Carolina era una joven perseverante, decidida a salir adelante y demostrarse a sí misma que podía superar cualquier obstáculo. Se destacaba por ser estudiosa y soñaba con construir un futuro mejor.

“Ella tenía una visión muy alta, siempre quería cumplir muchos sueños y salir adelante, por eso ingresó a estudiar”, dijo Katherine Echavarría, amiga de Smit.

Misteriosa desaparición

El 8 de marzo de 2018 fue la última vez que su familia tuvo noticias de ella, un hecho inusual, ya que Smit Carolina mantenía un contacto constante con sus seres queridos, especialmente con su prima Valentina Callejas.

“Ese día me llamó y me dijo que estaba triste. Recuerdo que las primeras palabras que me dijo cuando le contesté fueron ‘¿Usted se olvidó de mí?’ Porque llevábamos varios días sin hablar. Desde entonces, no volví a saber de ella”, aseguró su prima Valentina Callejas.

Tres días después de su desaparición, las autoridades alertaron a su familia tras el hallazgo de un cuerpo, que fue encontrado dentro de varios costales. El macabro descubrimiento se dio gracias a una llamada anónima que alertó a la Policía.

El cuerpo sin vida de Smit Carolina fue hallado gracias a una llamada anónima que alertó a la Policía. El Rastro

¿Qué pasó?

La llamada anónima proporcionó a las autoridades la ubicación exacta en la que fue hallado el cuerpo de Smith Carolina, en la vereda Los Gómez de Itagüí. La joven presentaba varias heridas con arma cortopunzante y varios golpes contundentes.

“Al parecer, el cuerpo llevaba 48 horas sin vida, dos días aproximadamente. Se hicieron varias labores de vecindario, pero nadie constató quién pudo haber dejado el cuerpo”, afirmó el investigador Carlos Martínez.

Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para dar con los responsables de este atroz crimen.

Pistas claves en la investigación

La hermana de Smit presentó a la Policía el último mensaje que recibió de ella, en el que decía sentirse mareada y solicitaba que la llamara. Sin embargo, según la investigación, este mensaje fue enviado después de su muerte, ya que no coincidía con la hora de su fallecimiento.

También se reveló que la persona que realizó la llamada anónima alertando sobre el hallazgo del cuerpo fue Dany Alejandro Vanegas, novio de Daniela Rojas García, quien, tres años antes, había sido capturado por el delito de tentativa de homicidio.

Para las autoridades, esta pareja de esposos era la principal sospechosa del asesinato. Asimismo, descubrieron que en febrero de ese año, Daniela hizo que Smit tomara un seguro de vida por un valor de $300 millones, donde ella era la beneficiaria, lo que evidenciaría el móvil del atroz crimen.

Las autoridades ordenaron la captura de la pareja Daniela Rojas García y Dany Alejandro Vanegas por el asesinato de Smit Carolina, de 18 años. El Rastro

Nueve meses después del asesinato de Smit Carolina, la Policía ordenó la captura de la pareja. Por su parte, Daniela Rojas decidió llegar a un preacuerdo con la Fiscalía tras aceptar su responsabilidad en el homicidio, aunque no culpó a su pareja.

Dany Alejandro insistió en su inocencia. El Rastro obtuvo una entrevista con el presunto responsable de los hechos, en la que negó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía.

En junio de 2019, Dany Alejandro Vanegas fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de Smit Carolina. Actualmente, cumple su condena en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Por su parte, Daniela Rojas recibió una reducción en su pena gracias al preacuerdo. Ella cumple una condena de 16 años de prisión en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

